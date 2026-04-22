|
|
|
Министр экоомики Грузии отправилась с визитом в Китай
22.04.2026 11:40
Министр экономики и устойчивого развития Грузии Мариам Квривишвили вместе с делегацией отправилась в Пекин, где проведёт важные встречи с представителями правительства Китая и руководителями крупных компаний.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.
По их информации, в рамках визита в Китайскую Народную Республику запланированы встречи Мариам Квривишвили с министром коммерции Китая Ван Вэньтао и заместителем председателя Государственного комитета по развитию и реформам Чжоу Хайбином. Также планируется подписание протокола о внесении изменений в соглашение о свободной торговле между Грузией и Китаем.
Вместе с Мариам Квривишвили в запланированных в Пекине встречах примут участие заместители министра — Геннадий Арвеладзе и Ираклий Надареишвили. В состав делегации также входят директор Государственного агентства нефти и газа Министерства экономики и устойчивого развития Георгий Татишвили и руководитель агентства «Производи в Грузии» Михаил Хидурели.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна