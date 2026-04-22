Министр экоомики Грузии отправилась с визитом в Китай

22.04.2026 11:40





Министр экономики и устойчивого развития Грузии Мариам Квривишвили вместе с делегацией отправилась в Пекин, где проведёт важные встречи с представителями правительства Китая и руководителями крупных компаний.



Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.



По их информации, в рамках визита в Китайскую Народную Республику запланированы встречи Мариам Квривишвили с министром коммерции Китая Ван Вэньтао и заместителем председателя Государственного комитета по развитию и реформам Чжоу Хайбином. Также планируется подписание протокола о внесении изменений в соглашение о свободной торговле между Грузией и Китаем.



Вместе с Мариам Квривишвили в запланированных в Пекине встречах примут участие заместители министра — Геннадий Арвеладзе и Ираклий Надареишвили. В состав делегации также входят директор Государственного агентства нефти и газа Министерства экономики и устойчивого развития Георгий Татишвили и руководитель агентства «Производи в Грузии» Михаил Хидурели.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





