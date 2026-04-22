Министр экоомики Грузии отправилась с визитом в Китай


22.04.2026   11:40


Министр экономики и устойчивого развития Грузии Мариам Квривишвили вместе с делегацией отправилась в Пекин, где проведёт важные встречи с представителями правительства Китая и руководителями крупных компаний.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

По их информации, в рамках визита в Китайскую Народную Республику запланированы встречи Мариам Квривишвили с министром коммерции Китая Ван Вэньтао и заместителем председателя Государственного комитета по развитию и реформам Чжоу Хайбином. Также планируется подписание протокола о внесении изменений в соглашение о свободной торговле между Грузией и Китаем.

Вместе с Мариам Квривишвили в запланированных в Пекине встречах примут участие заместители министра — Геннадий Арвеладзе и Ираклий Надареишвили. В состав делегации также входят директор Государственного агентства нефти и газа Министерства экономики и устойчивого развития Георгий Татишвили и руководитель агентства «Производи в Грузии» Михаил Хидурели.


﻿
