Саакашвили: слабое объединение не сможет противостоять правящей силе

22.04.2026 11:49





«Я всегда был и остаюсь сторонником единства, однако слабое и хрупкое объединение не сможет эффективно противостоять правящей силе», заявил третий президент Грузии Михаил Саакашвили:



«Мы не отдавали себя борьбе за Грузию ради того, чтобы те, кто сейчас должен бороться с Иванишвили, снова выбирали главной мишенью меня. Я всегда был и остаюсь сторонником единства, но если это единство настолько хрупкое, что легко выходит из строя и намерено вводить против меня цензуру, у него не будет силы бороться с режимом.



Всем, кто не ослеплён личным эго, очевидно, что главная проблема для Иванишвили – это я. У меня наибольшая поддержка в Грузии, и именно поэтому я провёл больше всего времени в тюрьме и имею больше всего приговоров. При этом я никогда не претендовал на единоличное лидерство и говорил об этом не раз.



Иванишвили через разных людей внес раскол в «Национальное движение» в 2016 году, когда от нас отделилась большая группа, что значительно усилило режим. В 2018 году, когда нам противопоставили Бакрадзе, это сорвало победу оппозиции на президентских выборах. А в 2024 году, когда Иванишвили вывел на сцену Гилаури и потратил через него 10 миллионов долларов, стало невозможным участие в выборах единым списком.



Более того, на оппозиционных телеканалах (в создании и сохранении одного из них моя роль была решающей) меня полностью заблокировали. В результате оппозиция не смогла сохранить голоса на выборах. Я думал, что после этого мы извлекли урок и перешли на другие рельсы, но, как видно, для некоторых всё произошло иначе.



Нужно говорить друг другу правду. Как получилось, что «Альянс» за всё это время не сделал ни одного заявления о реальных проблемах людей – о крайней бедности, законе об автомобилях и бутылках и многих других конкретных вопросах, зато находит время критиковать меня.



Я не принимал цензуру ни от диктатуры, ни от властей Украины и России. Друзья, скорректируйте свои цели – пора избавиться от комплекса вокруг моей фигуры и полностью сосредоточиться на деле. И если у вас что-то не получается, не нужно говорить, что Миша мешает, а нужно работать ещё лучше», — пишет Саакашвили.



Напомним, ранее «Альянс оппозиции» заявил, что одна партия не имеет права объявлять себя единственным представителем оппозиции или протестного движения либо единоличным лидером.





