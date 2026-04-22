Полиция Гори задержала 19‑летнего мужчину по подозрению в крупной краже
22.04.2026 12:07
Подозреваемый, ранее неоднократно привлекавшийся к ответственности и находящийся на условном сроке, ночью проник в магазин мобильных телефонов и похитил 46 iPhone (на 136 тысяч лари), а также другую электронику.
Личность преступника установили оперативно, он арестован. Все украденные устройства изъяты в ходе обысков.
Дело расследуется по ч. 4 ст. 177 УК Грузии (до 10 лет лишения свободы).
Информационно-аналитический портал Грузия Online
