Полиция Гори задержала 19‑летнего мужчину по подозрению в крупной краже

22.04.2026 12:07





Подозреваемый, ранее неоднократно привлекавшийся к ответственности и находящийся на условном сроке, ночью проник в магазин мобильных телефонов и похитил 46 iPhone (на 136 тысяч лари), а также другую электронику.



Личность преступника установили оперативно, он арестован. Все украденные устройства изъяты в ходе обысков.



Дело расследуется по ч. 4 ст. 177 УК Грузии (до 10 лет лишения свободы).





