Полиция Гори задержала 19‑летнего мужчину по подозрению в крупной краже


22.04.2026   12:07


Подозреваемый, ранее неоднократно привлекавшийся к ответственности и находящийся на условном сроке, ночью проник в магазин мобильных телефонов и похитил 46 iPhone (на 136 тысяч лари), а также другую электронику.

Личность преступника установили оперативно, он арестован. Все украденные устройства изъяты в ходе обысков.

Дело расследуется по ч. 4 ст. 177 УК Грузии (до 10 лет лишения свободы).


