С 1 июля 2026 года в Грузии начнут действовать новые правила для владельцев морского транспорта


22.04.2026   12:32


Согласно поправкам в Морской кодекс, все суда, курсирующие по рекам, озёрам и водохранилищам страны, обязаны пройти регистрацию в Агентстве морского транспорта и оплатить соответствующий сбор. Точная сумма сбора пока не объявлена — её определят и обнародуют в ближайшее время.

Власти подчёркивают, что главная цель изменений — навести порядок в сфере регистрации и технического надзора, а также повысить стандарты безопасности на внутренних водоёмах.

В рамках реформы будет создан единый реестр судов. Внедрение унифицированной системы регулирования позволит не только усилить контроль за соблюдением норм безопасности, но и, как ожидается, увеличит доходы профильного агентства за счёт упорядочения процедур учёта и надзора.


﻿
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
