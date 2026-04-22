Джо Уилсон: Военный преступник Путин использует контролируемый «Коммунистической партией Китая» порт Анаклия

22.04.2026 14:28





Военный преступник Путин использует контролируемый «Коммунистической партией Китая» порт Анаклия, - заявил американский конгрессмен, сопредседатель Хельсинкской комиссии Джо Уилсон на слушаниях в комиссии по вопросу поддержки Ирана в отношении России.



«Режим Ирана помогает России уклоняться от санкций и продолжать финансирование своей смертоносной военной машины. Военный преступник Путин использует контролируемый «Коммунистической партией Китая» грузинский порт Анаклия, чтобы поставлять Ирану оружие и сотрудничает с нелегитимным режимом Грузии, который должен быть заменен посредством справедливых и свободных выборов», - заявил Уилсон.



По его словам, «Иран и Россия особенно активно включены в Грузии».



«Они поддерживают антиамериканский режим «Грузинской мечты», который является нелегитимным режимом. Сотрудничество между «Грузинской мечтой» и военным преступником Путиным очень очевидно, как и с иранским режимом. «Коммунистическая партия Китая» контролирует черноморский порт Анаклия, чтобы управлять торговлей редкими металлами с Центральной Азией. Так что, это имеет гораздо более широкомасштабные последствия», - отметил конгрессмен.





