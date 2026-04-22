Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Тбилгорсуд оставил под стражей оппозиционера Алеко Элисашвили


22.04.2026   15:50


Тбилисский городской суд оставил под стражей обвиняемого оппозиционного политика Алеко Элисашвили. Сторона защиты на прошедшем заседании ходатайствовала об отмене меры пресечения в виде заключения под стражу или, в случае её сохранения, о замене на залог. Сторона обвинения, в свою очередь, потребовала оставить арест в силе. В итоге судья удовлетворил ходатайство обвинения.

Адвокат Алеко Элисашвили – Арчил Чопикашвили заявил в суде, что его подзащитный является жертвой политического преследования и личной мести.

«Алеко Элисашвили до сих пор находится в учреждении с самым высоким уровнем риска, хотя в этом нет никакой необходимости. К нему применяется совершенно иное отношение под предлогом того, что он может повлиять на свидетелей. Свидетели – сотрудники патрульной полиции.

Председатель парламента представил обвиняемого так, будто он первый террорист в мире, ему посвятили брифинги, после чего ему было предъявлено обвинение в терроризме. Алеко Элисашвили является жертвой всего этого из-за своей оппозиционной деятельности…

Демонизация Алеко Элисашвили усиливает восприятие того, что он является жертвой политического преследования и личной мести», — заявил Арчил Чопикашвили.

Элисашвили был задержан 29 ноября 2025 года по обвинению в попытке поджога канцелярии Тбилисского городского суда, ему было предъявлено обвинение по статье 323 Уголовного кодекса, предусматривающей попытку террористического акта.

В марте 2026 года ему было предъявлено обвинение по второму эпизоду. Прокуратура утверждает, что Алеко Элисашвили также пытался поджечь здание Тбилисского городского суда 4 мая 2025 года.


Источник: Новости - Грузия
Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна