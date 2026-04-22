Тбилгорсуд оставил под стражей оппозиционера Алеко Элисашвили

22.04.2026 15:50





Тбилисский городской суд оставил под стражей обвиняемого оппозиционного политика Алеко Элисашвили. Сторона защиты на прошедшем заседании ходатайствовала об отмене меры пресечения в виде заключения под стражу или, в случае её сохранения, о замене на залог. Сторона обвинения, в свою очередь, потребовала оставить арест в силе. В итоге судья удовлетворил ходатайство обвинения.



Адвокат Алеко Элисашвили – Арчил Чопикашвили заявил в суде, что его подзащитный является жертвой политического преследования и личной мести.



«Алеко Элисашвили до сих пор находится в учреждении с самым высоким уровнем риска, хотя в этом нет никакой необходимости. К нему применяется совершенно иное отношение под предлогом того, что он может повлиять на свидетелей. Свидетели – сотрудники патрульной полиции.



Председатель парламента представил обвиняемого так, будто он первый террорист в мире, ему посвятили брифинги, после чего ему было предъявлено обвинение в терроризме. Алеко Элисашвили является жертвой всего этого из-за своей оппозиционной деятельности…



Демонизация Алеко Элисашвили усиливает восприятие того, что он является жертвой политического преследования и личной мести», — заявил Арчил Чопикашвили.



Элисашвили был задержан 29 ноября 2025 года по обвинению в попытке поджога канцелярии Тбилисского городского суда, ему было предъявлено обвинение по статье 323 Уголовного кодекса, предусматривающей попытку террористического акта.



В марте 2026 года ему было предъявлено обвинение по второму эпизоду. Прокуратура утверждает, что Алеко Элисашвили также пытался поджечь здание Тбилисского городского суда 4 мая 2025 года.



Источник: Новости - Грузия

