Бочоришвили: Опыт Грузии подчёркивает важность деятельности ОБСЕ

22.04.2026 14:43





«Опыт Грузии подчёркивает важность деятельности ОБСЕ: наша страна сталкивается со сложными вызовами в сфере безопасности и на собственном опыте знает последствия нерешённых конфликтов, нарушения суверенитета и подрыва доверия между государствами-участниками в условиях, когда Россия продолжает оккупацию двух регионов Грузии и незаконное военное присутствие там», — заявила министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили в Вене, где проходит Форум ОБСЕ под председательством Грузии.



По словам министра, именно опыт страны определяет подход Грузии к председательству на форуме.



«Мы поддерживаем конструктивное взаимодействие и принятие практических мер для укрепления мира, стабильности и безопасности на всей территории ОБСЕ. Мы также понимаем, что безопасность не достигается только за счёт формальных инструментов. Это требует постоянного вовлечения, восстановления доверия и готовности слушать и реагировать на обоснованные аргументы. Грузия твёрдо намерена обеспечить, чтобы Форум сотрудничества по безопасности (FSC) и далее оставался платформой конструктивного диалога и принятия практических решений. Также хочу сообщить, что Грузия официально подала заявку на председательство в ОБСЕ в 2027 году. Подача заявки подтверждает нашу твёрдую приверженность организации, ценностям преемственности, инклюзивности и проактивного участия. Грузия подтверждает свою готовность к председательству, исходя из конструктивного участия в деятельности ОБСЕ, неукоснительного соблюдения принципов Хельсинкского заключительного акта и практического опыта, накопленного в преодолении сложных вызовов безопасности. Накопленный опыт в управлении крайне сложными региональными вызовами безопасности даёт Грузии возможность способствовать работе ОБСЕ на высшем уровне», — заявила Бочоришвили.



Министр иностранных дел Грузии также рассказала о вызовах, стоящих перед страной, в своём выступлении на форуме ОБСЕ.



«Мы сталкиваемся с серьёзными вызовами. Преодоление этих вызовов требует осторожного подхода, инновационных решений и решимости. В то же время для их преодоления не менее важны совместные усилия, действия в духе сотрудничества и взаимного уважения, в соответствии с самой сущностью ОБСЕ. Грузия начинает своё председательство с ответственностью, полной готовностью и твёрдой приверженностью многостороннему сотрудничеству. Мы рассчитываем на тесное взаимодействие со всеми государствами-участниками, чтобы укрепить Форум сотрудничества по безопасности (FSC), способствовать достижению общих целей и обеспечить результативность ОБСЕ в обеспечении безопасности, стабильности и мира в регионе», — заявила министр.





