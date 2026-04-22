Бочоришвили: Ситуация с безопасностью в регионе ОБСЕ по-прежнему вызывает обеспокоенност

22.04.2026 14:56





«Для меня большая честь выступать на Форуме сотрудничества по безопасности в столь ответственный для моей страны период, когда Грузия становится председательствующей страной этого важного форума. Ещё раз хочу поблагодарить Францию за усилия по содействию диалогу в период её председательства», — заявила министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили в Вене, где проходит форум ОБСЕ под председательством Грузии.



По словам Маки Бочоришвили, Грузия рассчитывает на тесное сотрудничество с Великобританией в рамках «тройки» председательства ОБСЕ для обеспечения преемственности и последовательности совместной работы.



«Ситуация с безопасностью в регионе ОБСЕ по-прежнему вызывает серьёзную обеспокоенность и требует от нас немедленного внимания. В частности, продолжающаяся война в Украине продолжает оказывать значительное влияние на региональную безопасность и подчёркивает неотложную необходимость соблюдения и уважения основополагающих принципов ОБСЕ. Сегодня мы видим, как подрываются доверие и предсказуемость, которые должны лежать в основе нашей системы безопасности. Выполнение обязательств в рамках организации, включая положения Венского документа и других мер по укреплению доверия и безопасности, сталкивается с постоянными вызовами. Механизмы снижения рисков находятся под давлением, уровень прозрачности и предсказуемости в военной сфере низок, а возможности диалога часто ограничиваются политическими или безопасностными факторами», — заявила Бочоришвили.



По её словам, сегодня с беспрецедентной скоростью появляются новые и постоянно меняющиеся угрозы.



«К ним относятся распространение передовых военных технологий, расширение киберопераций, потенциально угрожающих безопасности, и гибридные угрозы, стирающие границы между конвенциональными и неконвенциональными формами ведения войны. Форум сотрудничества по безопасности (FSC) должен отвечать на эти вызовы не только укреплением существующих обязательств, но и через развитие инноваций, расширение сотрудничества и обмен передовым опытом между государствами-участниками. В этом контексте Грузия твёрдо убеждена, что уважение согласованных принципов и восстановление доверия между государствами-участниками должно быть отправной точкой наших общих усилий. Председательство Грузии имеет чётко определённые приоритеты, реализацию которых мы намерены осуществлять в тесном сотрудничестве со всеми государствами-участниками. На этом фоне Форум должен выполнять функцию главной платформы для прозрачности и снижения рисков. Его деятельность имеет ключевое значение для обеспечения мира, стабильности и безопасности в регионе ОБСЕ. Наша общая обязанность — обеспечить эффективное выполнение Форума своего мандата», — отметила министр.



Глава МИД Грузии также заявила в своём выступлении в Вене, что с учётом мандата форума и опираясь на работу предыдущих председательствующих стран, Грузия сосредоточит внимание на нескольких приоритетных направлениях в рамках диалога по безопасности.



«Первый диалог по безопасности будет посвящён усилению соблюдения Кодекса поведения ОБСЕ в политико-военных аспектах безопасности, включая обмен лучшими практиками по национальным механизмам выполнения и мерам их эффективного применения. Второй диалог будет посвящён влиянию вооружённых конфликтов на женщин и девочек. Вооружённые конфликты продолжают оказывать непропорциональное и многомерное воздействие на женщин и девочек, при этом женщины играют важную роль в поддержании социальной устойчивости и вносят вклад в процессы установления и восстановления мира. Третий диалог будет посвящён нарушениям прав человека в условиях конфликта в рамках Кодекса поведения. Его цель — повысить осведомлённость государств-участников о предотвращении подобных нарушений и их обязательствах, включая изучение взаимосвязи между международным гуманитарным правом и международным правом прав человека в вооружённых конфликтах, а также укрепить эффективное выполнение этих обязательств на национальном уровне. Во всех трёх приоритетных направлениях Грузия будет уделять особое внимание практической реализации обязательств», — заявила министр.





