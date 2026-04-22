В Аджарии проживает 402 929 человек, и более половины из них — в Батуми

22.04.2026 15:22





По уточнённым данным переписи, в Аджарии проживает 402 929 человек, и более половины из них — 235 668 человек — живут в Батуми. То есть на столицу автономии приходится 58,4% всего населения Аджарии.



Численность населения в других муниципалитетах Аджарии выглядит так:



— Кеда — 14 697 человек

— Кобулети — 74 027

— Шуахеви — 11 104

— Хелвачаури — 51 091

— Хуло — 16 342



По этим же уточнённым данным, на 14 ноября 2024 года население Грузии составило 3 929 581 человек. Это на 15 581 человека, или на 0,4% больше, чем в предварительных данных, опубликованных в июне 2025 года (3 914 000 человек). При этом, по данным Сакстат, на 1 января 2025 года численность населения составляла 3 704 500 человек.



Согласно уточнённым итогам переписи, в Грузии: — 52% населения — женщины (2 048 577 человек)

— 48% — мужчины (1 881 004 человека)



Доля женщин сравнительно выше в Тбилиси и Кутаиси — по 54%, а ниже всего — в муниципалитетах Кеда, Хелвачаури, Харгаули, Сагареджо и Марнеули, где она составляет 49%.



В самой Аджарии из 402 929 жителей: — 196 771 — мужчины

— 206 158 — женщины



Для сравнения: по предварительным данным, опубликованным в конце июня 2025 года, в Аджарии было 401 100 жителей, из которых 193 700 мужчин и 207 300 женщин.



Сакстат напоминает, что перепись населения и сельского хозяйства в Грузии проходила с 14 ноября по 31 декабря 2024 года и охватила всю территорию страны, кроме оккупированных территорий.



По международной методологии в перепись включались: — все граждане Грузии, постоянно проживающие в стране

— а также иностранные граждане и лица без гражданства, находившиеся на территории Грузии



Окончательные детальные итоги переписи, в том числе по национальности и гражданству, Сакстат обещает опубликовать в конце июня 2026 года.





