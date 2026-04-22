Бочоришвили: Грузии ничего не нужно менять, что не нравится Кайе Каллас в этом курсе – непонятно

22.04.2026 21:53





Со стороны Кайи Каллас продолжается использование Евросоюза как инструмента в отношении Грузии, и если кому-то нужно что-то менять, это в первую очередь брюссельская бюрократия - им следует изменить отношение к Грузии. Мы никогда не отказывались от диалога с Евросоюзом, хотя бы по тем важным вопросам, на которых они часто сами делают акцент, - об этом в беседе с журналистами заявила вице-премьер и министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили, отвечая на вопрос по поводу заявления Верховного представителя ЕС Кайи Каллас.



Мака Бочоришвили также отметила, что курс Грузии направлен на «защиту интересов страны, обеспечение мира и стабильности, а также содействие экономическому развитию».



«У Грузии нет нечего, что следует менять, власть Грузии избрана народом, она защищает лучшие интересы нашей страны и делает то, что входит в интересы нашей страны, чтобы в стране были мир, стабильность и надлежащие условия для экономического развития. Что не нравится Кайе Каллас в этом курсе, непонятно, почему этот курс несовместим с Евросоюзом, тоже непонятно. Соответственно, если кому-то и нужно изменить отношение, это лишь нынешней бюрократии ЕС в Брюсселе», - отметила Мака Бочоришвили.





