НПО: Партнерство «Открытое правительство» приостановило членство Грузии

22.04.2026 21:57





«Партнерство «Открытое правительство» (OGP) приняло решение касательно приостановки членства Грузии, в результате чего страна выбыла с важной международной платформы, направленной на укрепление прозрачности правительства, подотчетности и участия граждан. Информацию об этом распространяет Ассоциация молодых юристов Грузии.



Что такое OGP и почему это важно?



OGP объединяет демократические страны и государства, стоящие на пути демократии, которые берут обязательства становиться более прозрачными и подотчетными перед своими гражданами. Это пространство, где правительства и гражданское общество совместно работают над снижением коррупции, расширением доступа к информации и усилением включенности граждан. Грузия в течение многих лет считалась одним из успешных примеров в этом направлении.



Что предшествовало решению?



В 2023 году в результате активизации правительством Грузии репрессий против гражданского общества и медиа, OGP временно приостановило членство Грузии и дало правительству конкретный срок, до конца 2025 года для выполнения 2 рекомендаций:



отменить все законы, ограничивающие права гражданского общества, медиа и граждан; обеспечить защиту свободы выражения, свободы собраний и деятельности гражданского общества от физических и иных нападок.



Вместо выполнения рекомендаций правительство Грузии ухудшило ситуацию: продолжился демократический откат, ограничение фундаментальных прав человека, было принято еще больше законов против гражданского общества и медиа. В итоге организации гражданского общества, участвующие в процессе OGP, в знак протеста отказались от сотрудничества с правительством «Грузинской мечты».



OGP пришло к выводу, что в стране больше не существует той минимальной среды, которая необходима для открытого и подотчетного управления, и окончательно прекратило членство Грузии.



Что означает это решение?



Решение OGP является подтверждением, что Грузия отдалилась от демократических стандартов, выполнить которые сама брала на себя обязательство. Страна потеряла международное доверие и возможности демократического развития.



С одной стороны, власть «Грузинской мечты» ужесточает контроль над финансированием гражданского общества и медиа и пытается ограничить их деятельность именем «прозрачности»; с другой стороны, сама не соответствует международным стандартам в сфере прозрачности и подотчетности и из-за этого теряет членство в организации, основанной именно на этих принципах.



Почему это должно интересовать граждан Грузии?



Исключение из OGP вопрос не только внешней политики. Это напрямую связано с правами каждого гражданина - насколько свободно можно выражать свое мнение, насколько независимы медиа, насколько прозрачно государство и насколько общество может контролировать власть.



Это решение показывает, что в стране демократические институты не функционируют, а голос граждан больше не слышен», - говорится в информации.



Заявление подписали: «Международная прозрачность – Грузия»; «Институт развития свободы информации»; «Зеленая альтернатива»; Ассоциация молодых юристов Грузии; «Институт гражданского общества».





