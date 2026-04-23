Нам необходима тесная координация между правоохранительными органами - Кобахидзе

23.04.2026 13:02





Основание кадровых изменений очень простое. Нам необходима тесная координация между правоохранительными органами — Для меня лично невозможно в ежедневном режиме отслеживать каждый вопрос, для этого введение новой должности является абсолютно прагматичным, — об этом заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе.



По его словам, в ежедневном режиме правоохранительным органам приходится совместно решать множество вопросов.



«Основание кадровых изменений очень простое. Нам необходима тесная координация между правоохранительными органами. Еще более усиленная координация. У нас была хорошая практика этого в течение последних месяцев, когда, например, нам приходилось предотвращать попытку революции 4 октября. У нас была очень хорошая координация. Однако эта координация не была формализована. Теперь у нас есть возможность продолжить работу с формализованной, сильной координацией. В ежедневном режиме существует множество вопросов, которые должны решаться правоохранительными органами совместно. Для меня лично невозможно в ежедневном режиме отслеживать каждый вопрос, для этого введение новой должности является абсолютно прагматичным, и на этом основывалось наше решение», — заявил Кобахидзе.



Напомним, что в структуру правительства будет добавлена должность государственного министра по вопросам координации правоохранительных органов, которую займет Мамука Мдинарадзе. Мдинарадзе также будет исполнять обязанности вице-премьера Грузии. Кроме того, на должность начальника Службы государственной безопасности Грузии парламенту будет представлена кандидатура Гелы Геладзе, а министром внутренних дел назначен председатель правительства Аджарской АР Сулхан Тамазашвили.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





