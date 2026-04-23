Саакашвили: Чтоб и на этот раз поскользнуться, необходим неотложный анализ всех ошибок

23.04.2026 13:06





Необходимо прекратить личные разборки и нацелиться на самый разрушительный, циничный и жестокий режим в истории Грузии и вместе с народом отправить его в небытие, — об этом на своей странице в Facebook пишет 3-й президент Грузии Михаил Саакашвили.



Саакашвили акцентирует внимание на ряде вопросов, которые, по его оценке, являются ошибками оппозиции.



Как отмечает Саакашвили, «ошибкой является полная подмена политики улицей, улица — необходимый элемент борьбы, но без политики будет очень трудно».



Также в заявлении Саакашвили говорит о том, что должно произойти после смены власти, и заявляет, что коалиционное правительство является худшей формой демократического управления.



По его словам, оппозиция должна прекратить движение по заранее проложенной траектории по одному и тому же кругу.



«Диктатура шатается, на самом деле она слабее, чем когда-либо, последние дни это подтверждают. Образовался огромный вакуум, который активные люди и оппозиция должны заполнить. Для того чтобы и на этот раз не поскользнуться, необходимо срочно проанализировать все наши ошибки и сделать полезные выводы. Поэтому я решил говорить обо всем этом очень открыто и не собираюсь беречь чьи-либо сентименты, если мы хотим набрать силу, необходимо принимать и критику. Большой ошибкой было уступить национально-патриотическую тему «коцам», тогда как власть того же «Национального движения» была глубоко патриотической, здоровой националистической властью, тогда как они довели патриотизм до циничной имитации и на самом деле активно продают родину. Мы не смогли это должным образом объяснить. Большой ошибкой было со стороны оппозиции игнорирование темы войны и мира, следовало объяснить, что именно «коцевское» капитулянтство, разоружение, потеря друзей вызывает здесь войну. Особенно большой ошибкой является почти полное игнорирование конкретных социальных тем, что создает у людей впечатление, что оппозиция и так живет хорошо, не интересуется проблемами народа и в основном занята самопрезентацией и взаимными разборками. Ошибкой является полная подмена политики улицей, улица — необходимый элемент борьбы, но без политики будет очень трудно. Также ошибочным является фактический уход во внутреннюю эмиграцию, снятие с себя ответственности и надежда только на Запад, что некоторые в оппозиции постоянно транслируют, с постоянными гаданиями: «о чем позвонил Рубио, что привез Алиев», вместо того чтобы думать, что должны делать мы — это вредительство. Хождение по одному и тому же бесконечному кругу ничего нам не дает. Привязывание к датам без должного объяснения мало что дает, как мы неоднократно убеждались в прошлом. Вместо этого наибольшую угрозу для режима представляли спонтанные акции, такие как «ночь Гаврилова» и выступления после заявления Кобахидзе (а также зарубежный опыт (Киев 2014, Непал 2025)), которые привели бы к смене режима, если бы политический спектр был готов, однако спонтанные акции не падают с неба. Они являются выражением накопленной протестной энергии, и накопление этой энергии происходит через постоянную работу с людьми. Эта работа никак не может ограничиваться ни телевидением, ни социальными сетями. Просмотры всех телеканалов (как правительственных, так и оппозиционных, хотя у правительственных больше) резко снизились. В социальных сетях мы бесконечно вращаемся в одном и том же «пузыре», и это, наоборот, способствует разобщению. Необходимо идентифицировать конкретные проблемы и работать над ними путем создания активных групп, заявление о том, что сейчас мы не будем дробить усилия, главное — сменить Иванишвили, а потом все проблемы решатся сами собой, по моему мнению, является в корне неверным — как его сменить, если мы не спустимся к истокам событий. Особенно ошибочными являются высказывания о том, что мнение широкой массы интересует вас меньше, чем мнение вашего узкого круга. Такое направление облегчает нейтрализацию оппозиции, поскольку превращает ее в сидячую цель. Тогда как местные группы, работающие над конкретными проблемами, в целом являются неуловимыми и создают проблемы режиму и находят маленькие победы, которые затем перерастают в большую победу, потому что генерируют общую протестную энергию. Все это можно исправить. Я также не согласен с тезисом, который особенно активно циркулирует после событий в Венгрии, что только сильный лидер сможет изменить ситуацию. Так действительно было во время «Революции роз», но Шеварднадзе не был диктатором, тем более Орбан. Здесь диктатура, и поэтому многие различные группы асимметричными действиями и объединением в нужный момент перевернут диктатуру. Что должно произойти после смены режима. Сейчас доминирует концепция, что только коалиционное правительство спасет Грузию. Несмотря на то, что выступление против этого тезиса вызывает нападки либералов, я все же скажу, что коалиционное правительство является худшей формой демократического управления. Почему худшей — потому что коалиция вызывает политическую коррупцию. Когда ресурсы вместо того, чтобы направляться к народу, расходуются на подкуп различных членов коалиции. Также в условиях коалиции гораздо сложнее принимать решения. Одной из главных слабостей оппозиции является то, что она очень легко предсказуема для диктатуры. В целом оппозиция должна прекратить движение по заранее проложенной траектории по одному и тому же кругу. Должна прекратить получение денег от направленных режимом субъектов, ценой якобы незначительных компромиссов, необходимо прекратить личные разборки и нацелиться на самый разрушительный, циничный и жестокий режим в истории Грузии и вместе с народом отправить его в небытие», — пишет в социальной сети Михаил Саакашвили.



