Впервые после 2013 года Евросоюз начинает работу по договору о вступлении в ЕС нового члена

23.04.2026 13:10





Европейский союз впервые с 2013 года начинает работу над соглашением о вступлении нового члена, — об этом в социальной сети пишет еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос.



Марта Кос отреагировала на решение, принятое послами ЕС, согласно которому будет создана рабочая группа с целью разработки соглашения о вступлении Черногории в Европейский союз.



Еврокомиссар поздравила премьер-министра Черногории Милойко Спажича.



«Это является четким признанием вашего прогресса и сильным сигналом для продолжения реформ», — написала Марта Кос.



Напомним, что вчера послы стран-членов ЕС поддержали создание «специальной рабочей группы», которая подготовит проект соглашения о вступлении Черногории в Европейский союз.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





