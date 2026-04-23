|
|
|
Впервые после 2013 года Евросоюз начинает работу по договору о вступлении в ЕС нового члена
23.04.2026 13:10
Европейский союз впервые с 2013 года начинает работу над соглашением о вступлении нового члена, — об этом в социальной сети пишет еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос.
Марта Кос отреагировала на решение, принятое послами ЕС, согласно которому будет создана рабочая группа с целью разработки соглашения о вступлении Черногории в Европейский союз.
Еврокомиссар поздравила премьер-министра Черногории Милойко Спажича.
«Это является четким признанием вашего прогресса и сильным сигналом для продолжения реформ», — написала Марта Кос.
Напомним, что вчера послы стран-членов ЕС поддержали создание «специальной рабочей группы», которая подготовит проект соглашения о вступлении Черногории в Европейский союз.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна