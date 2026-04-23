Впервые после 2013 года Евросоюз начинает работу по договору о вступлении в ЕС нового члена


23.04.2026   13:10


Европейский союз впервые с 2013 года начинает работу над соглашением о вступлении нового члена, — об этом в социальной сети пишет еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос.

Марта Кос отреагировала на решение, принятое послами ЕС, согласно которому будет создана рабочая группа с целью разработки соглашения о вступлении Черногории в Европейский союз.

Еврокомиссар поздравила премьер-министра Черногории Милойко Спажича.

«Это является четким признанием вашего прогресса и сильным сигналом для продолжения реформ», — написала Марта Кос.

Напомним, что вчера послы стран-членов ЕС поддержали создание «специальной рабочей группы», которая подготовит проект соглашения о вступлении Черногории в Европейский союз.


