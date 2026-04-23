Кандидатура Зураба Патарадзе предствлена на пост главы правительства АР Аджария

23.04.2026 18:07





Михаил Кавелашвили представил кандидатуру Зураба Патарадзе на должность председателя правительства Аджарской Автономной Республики. Об этом президент заявил на сегодняшнем брифинге.



«Сегодня я представил Верховному совету Аджарской Автономной Республики кандидатуру господина Зураба Патарадзе для утверждения на должность председателя правительства. Данное решение я принял на основе консультаций с политическими субъектами, представленными в Верховном совете Аджарии, а также при со-подписании премьер-министра Грузии.



Зураб Патарадзе имеет многолетний опыт работы на государственной службе. На протяжении лет он плодотворно и успешно работал в дипломатической службе, где достойно защищал интересы Грузии на международной арене. Ему присвоен дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла.



Следует отметить, что в 2016–2018 годах господин Зураб занимал должность председателя правительства Аджарской Автономной Республики. Именно с его именем связано осуществление ряда важных и успешных проектов в регионе. Также господин Зураб является уроженцем Аджарии. Он весьма хорошо знает потребности региона и его потенциал. Уверен, опираясь на свои знания и богатый опыт, он вновь эффективно продолжит деятельность на благо региона. Хочу пожелать господину Зурабу успехов. Также хочу поблагодарить господина Сулхана Тамазашвили за плодотворную деятельность на должности председателя правительства Аджарии и пожелать ему успехов на новой, ответственной и важной для страны должности», — заявил Кавелашвили.





