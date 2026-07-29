На проспекте Руставели ведутся интенсивные ремонтные работы

29.07.2026 13:06





На проспекте Руставели активно продолжаются масштабные работы по реконструкции, и цель проекта — обеспечить долговечность дорожной инфраструктуры на многие десятилетия. Об этом заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе на сегодняшнем заседании Сакребуло.



По его словам, на данный момент полностью завершено фрезерование асфальтового покрытия.



«Масштабные работы по реконструкции проспекта Руставели начались 23 июля, в связи с чем движение автотранспорта было полностью перекрыто. Уже на следующий день к работам приступила компания “Georgian Water and Power”, которая начала полномасштабную замену устаревших сетей водоснабжения и канализации. Это позволит значительно улучшить инженерную инфраструктуру проспекта в будущем», — заявил Каха Каладзе.



Мэр Тбилиси также отметил, что на тротуарах начались работы по устройству подземных кабельных каналов, в которых впоследствии будут размещены электрические кабели.



«Подрядная компания активно демонтирует существующие ограждения, бордюры и другие элементы инфраструктуры на тротуарах, чтобы на следующем этапе обустроить пространство в соответствии с современными стандартами. Кроме того, интенсивно ведутся подготовительные работы к реконструкции подземных переходов», — отметил Каладзе.



По его словам, на объекте строительные бригады работают круглосуточно.



«Следует отметить, что все работы одновременно ведутся по нескольким направлениям, что значительно ускоряет реализацию проекта. В ночное время осуществляется вывоз строительного мусора и завоз новых материалов, чтобы днём ограничить движение крупногабаритной техники. Приносим извинения за доставленные неудобства. Иного способа реализовать проект такого масштаба не существует», — заявил Каха Каладзе.





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