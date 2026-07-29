Исполнять обязанности министра культуры Грузии будет Михаил Кикнадзе

29.07.2026 16:04





Распоряжением премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе от 28 июля 2026 года Михаил Кикнадзе назначен первым заместителем министра культуры Грузии, который временно будет исполнять обязанности министра.



Информацию распространяет Министерство культуры.



«Михаил Кикнадзе по профессии экономист и имеет многолетний опыт работы на руководящих должностях в государственной службе.



С 2025 года Михаил Кикнадзе работает в системе Министерства культуры. До назначения на должность первого заместителя министра культуры Михаил Кикнадзе занимал должность руководителя департамента внутреннего аудита и мониторинга министерства», — говорится в сообщении ведомства.





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