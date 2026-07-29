Бердзенишвили: сотрудники Общественного вещателя не имеют права выражать свои взгляды в соцсетях

29.07.2026 16:10





Генеральный директор Общественного вещателя Грузии Тинатин Бердзенишвили заявила, что и впредь будет применять дисциплинарные меры к сотрудникам за распространение публикаций в социальных сетях, если они нарушают принцип беспристрастности.



Так она ответила на вопрос члена Попечительского совета Лаши Тугуши, который поинтересовался, почему сотрудников «наказывают» за репосты в соцсетях.



«Что касается репостов – да, я обещала, что не изменюсь, и намерена продолжать в том же духе. Да, господин Лаша, я и дальше буду поступать так же, как вы считаете, «плохо».



У нас есть внутренний регламент. В законе жирным шрифтом прописан принцип беспристрастности. Социальные сети – это не личное пространство, как многие утверждают. Как юрист вы должны это прекрасно понимать. Это мощнейший информационный инструмент, который по всем исследованиям и статистике оказывает большее влияние, чем Первый канал или любой другой телеканал – не только в Грузии, но и во всем мире.



Поэтому утверждение «я написал это у себя в социальной сети» изначально неверно. Это означает, что человек позволил себе публично выразить предвзятое мнение. Ни один сотрудник Общественного вещателя не имеет на это права. Да, мы не имеем права выражать собственное мнение в публичном пространстве, в том числе на своих страницах в социальных сетях. Да, мы будем очень строго следить за тем, чтобы сотрудники не выражали предвзятых взглядов», — заявила Бердзенишвили.



Ранее член Попечительского совета Лаша Тугуши спросил гендиректора, почему она считает возможным снижать сотрудникам зарплату или увольнять их за репосты.



По словам Тугуши, одной из сотрудниц сократили зарплату на 30%, а другого сотрудника предупредили, что повторный репост может привести к увольнению. Он также напомнил об увольнении сотрудников Зауташвили и Чиковани из-за их взглядов и заявил, что подобные меры противоречат Конституции Грузии и принципу свободы выражения мнения.



Источник: SOVA

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