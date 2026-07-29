Гегелия - Картина ясна: США прямо говорят, что с Грузией не будет никакой нормализации отношений

29.07.2026 17:02





Этот законопроект, конечно, является еще одной очень важной формой политического давления со стороны Конгресса США и конгрессмена Джо Уилсона - либо существующий политический курс изменится, либо Грузия не сможет вернуть стратегическое партнерство с США, - так откликнулся член «Лело-Сильная Грузия» Григол Гегелия на заявление американского конгрессмена Джо Уилсона.



«Этот законопроект, конечно, является еще одной очень важной формой политического давления со стороны Конгресса США и конгрессмена Джо Уилсона. В то же время мы параллельно видим очень четкое заявление посольства США в Тбилиси от имени действующей американской администрации, что инициативы, которые сейчас предпринимаются в условиях «Грузинской мечты» и, скорее всего, по их заказу, не совпадают с ожиданиями США.



Картина ясная, Госдепартамент и посольство прямо говорят, что в условиях запрета партий, уничтожения политического плюрализма, преследования политического процесса, создания отрядов не будет политической стабильности и, конечно же, не будет никакой нормализации. Когда Конгресс обсуждает такие законы и принимает такой акт, который поручает спецслужбам исследовать влияние России и Китая, и когда Госдепартамент говорит в Тбилиси, что при таком политическом курсе не будет нормализации и стабилизации, я думаю, всем должно быть совершенно ясно - либо существующий политический курс изменится, либо Грузия не сможет вернуть стратегическое партнерство с Соединенными Штатами», - заявил Гегелия.



Для справки, американский конгрессмен Джо Уилсон отмечает, что пророссийский, проиранский, прокитайский режим «Грузинской мечты» ненавидит Америку». Как он пишет в соцсети, он представит законопроект, который будет противодействовать их «воук» цензуре. По его словам, «Грузинская мечта» уничтожает свободу слова.





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