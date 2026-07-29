На границе с Арменией развернули 61 тонну лука и персиков

29.07.2026 16:32





На грузино-армянской границе 61 тонна овощей и фруктов не прошла фитосанитарный контроль и была возвращена стране-экспортеру.



Как сообщили в Службе доходов Грузии, на таможенных пунктах пропуска «Красный мост» и «Садахло» сотрудники Службы доходов Грузии остановили три три грузовика с импортной продукцией: 24,3 тонны лука и 36,4 тонны персиков.



Во время проверки специалисты выявили у значительной части товара повреждения, которые не соответствовали требованиям фитосанитарной безопасности и продовольственным нормам.



В соответствии с постановлением правительства Грузии №463 от 20 сентября 2019 года, вся партия была отправлена обратно в страну происхождения.





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