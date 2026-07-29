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Чеишвили: У Джо Уилсона каждую неделю новые идеи, он не любит Грузию и пытается осуществить эскалацию процессов
29.07.2026 16:52
Подготовленные Джо Уилсоном законопроекты служат тому, чтобы испортить отношения Грузии и Америки - этот человек делает все, чтобы отношения между Грузией и Америкой стали напряженными, и о какой перезагрузке речь? Джо Уилсону не нравиться перезагрузка, -заявил член «Грузинской мечты» Ираклий Чеишвили, оценивая заявление конгрессмена Джо Уилсона.
«Заявления Джо Уилсона антигрузинские. Подготовленные им законопроекты служат тому, чтобы испортить отношения Грузии и Америки. У этого человека каждую неделю новые идеи, то обвиняет нас в китаизации, то в русификации... Джо Уилсон не любит Грузию и пытается осуществить эскалацию процессов. Этот человек делает все, чтобы отношения между Грузией и Америкой стали напряженными, и о какой перезагрузке речь? Джо Уилсону не нравиться перезагрузка, это не радует ни его, ни его заказчиков. Цель «дип стейт» - чтобы Грузия была как можно более принижена перед руководством США, чтобы отношения не были перезагружены.
Если он инициирует новый законопроект, его цель будет заключаться в том, чтобы показать заказчикам, насколько будто плохи власти Грузии и как Грузия не способна на партнерство с Америкой. Этому человеку платят деньги, поэтому он и проявляет такую активность. За инициирование конкретного акта Джо Уилсону платят определенную сумму, поэтому он так ажитирован», - отметил Ираклий Чеишвили.
Для справки, американский конгрессмен Джо Уилсон отмечает, что пророссийский, проиранский, прокитайский режим «Грузинской мечты» ненавидит Америку». Как он пишет в соцсети, он представит законопроект, который будет противодействовать их «воук» цензуре. По его словам, «Грузинская мечта» уничтожает свободу слова.
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