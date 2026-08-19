Мдинарадзе об оппозиции и НПО: Налицо десятки шакалов в овечьей шкуре, пастухами которых являются иностранцы

19.08.2026 17:08





Мы имеем дело с десятками шакалов, облачённых в овечью шкуру, пастухами которых являются иностранцы, а не грузины, — это необходимо различать, — так вице-премьер, министр регионального развития Грузии Мамука Мдинарадзе ответил на вопрос журналистов о необходимости извинений со стороны представителей оппозиционных партий и НПО за шумиху, поднятую из-за «закона о прозрачности».



Как отметил Мдинарадзе, «извиниться должны все, однако с их стороны некому извиняться».



«С их стороны принести извинения не хочет никто. Общество должно знать, что все они должны извиниться. В последние годы, особенно когда этот буллинг, психологическое давление на общество усилились, мы неоднократно видели случаи, когда агенты «дип стейт» или других направлений пользовались уязвимостью людей — в некоторых случаях их добросовестностью, в других — их восприимчивостью к подобным ложным легендам — и вводили людей в заблуждение. Здесь главное вот что — мы имеем дело с десятками шакалов, облачённых в овечью шкуру, пастухами которых являются иностранцы, а не грузины. Это необходимо различать. Если мы будем это различать, то уже и независимость нашей страны, и суверенитет, и восприятие реальности будут в большей степени обеспечены», — заявил Мамука Мдинарадзе.



Напомним, что депутат «Грузинской мечты» Леван Мачавариани написал в социальной сети, что «необходимо, чтобы агентурные оппозиционные партии, богатые НПО и ультралевые, псевдолиберальные активисты извинились перед абсолютным большинством общества за те оскорбления, ненависть, агрессию, буллинг и навешивание ярлыков «русских», которым они подвергли его в рамках кампании «российкого закона»».





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