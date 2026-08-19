Мдинарадзе о Гарибашвили: когда мы так начали борьбу с коррупцией, были готовы, что будут подобные обвинения

19.08.2026 17:12





Это человек, находящийся в заключении, и я думаю, что с моей стороны не совсем правильно переходить к каким-то нападкам - Однако могу сказать вам с абсолютной искренностью, что, когда лично я и другие представители власти так бескомпромиссно выступили против коррупции, мы также готовы к тому, что подобные обвинения были, есть и будут, — так министр регионального развития Грузии Мамука Мдинарадзе отреагировал на заявления бывшего премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили, распространённые им в последние дни.



По словам Мдинарадзе, если представители власти не готовы к подобным обвинениям, они не смогут ни объявить борьбу с коррупцией, ни эффективно управлять.



«О целях говорить не буду, воздержусь от этого. Это человек, находящийся в заключении, и я думаю, что с моей стороны не совсем правильно переходить к каким-то нападкам. Однако одно могу сказать вам с абсолютной искренностью: когда лично я и другие представители власти так бескомпромиссно выступили против коррупции, мы также готовы к тому, что подобные обвинения, возможно, даже худшие, были, есть и будут. Если представитель власти к этому не готов, тогда он не сможет ни объявить борьбу с коррупцией, ни работать, ни обеспечить эффективное управление.



Когда человек переходит в наступление и делает необоснованные, противоречащие друг другу заявления, о его целях я постараюсь сегодня не говорить. Нельзя серьёзно говорить о таких вопросах, сколько бы нападок на нас ни совершалось из-за борьбы с коррупцией», — заявил Мдинарадзе.



Кроме того, он рассказал о проблеме задержки отдельных проектов в регионах в результате коррупционных преступлений и призвал исполнителей проектов не злоупотреблять гуманностью властей.



«Хочу воспользоваться случаем и также поговорить о проблемах, перешедших к нам из предыдущих лет, которые были результатом коррупционных преступлений и сегодня являются для нас печальным наследием. В какой бы регион я ни приехал, везде мы сталкивались с несколькими проектами — где-то с мостом, где-то с дорогой, где-то с вопросами водоснабжения, газификации, — которые из-за нескольких отдельных подрядчиков до сих пор не завершены, выполнены некачественно. Хочу предупредить всех тех людей, которые пытаются получить большую материальную выгоду за счёт задержек, некачественного выполнения работ и создания проблем: не стоит так просто пользоваться нашей гуманностью и необходимо своевременно и качественно завершить те проекты, которые начаты в регионах. Я не собираюсь ни сам, ни как другой представитель власти мириться с тем, что где-то снизили марку бетона, где-то допустили задержку и из-за этого население столкнулось с проблемами. Это тоже определённое коррупционное направление, и с этим тоже необходимо бороться. Мы готовы к обвинениям, главное, чтобы эти обвинения не были реальными. И это я перенесу, и многое другое, но в борьбе с коррупцией мы ни на шаг не отступим», — заявил Мдинарадзе.



Напомним, что бывший премьер-министр Ираклий Гарибашвили в заявлении, опубликованном в социальной сети, говорит, что главной целью кампании по так называемой «борьбе с коррупцией» было его заключение в тюрьму и политическое уничтожение.



Как пишет Гарибашвили в своём обращении, у него больше не осталось другого пути, и он вынужден начать борьбу.



«Я хочу сказать обществу правду о том, почему я нахожусь в тюрьме. Главной целью начатой в прошлом году так называемой кампании по «борьбе с коррупцией» было мое заключение в тюрьму и политическое уничтожение. Со всей ответственностью заявляю: я сделал всё, чтобы избежать конфронтации с командой и дорогим для меня человеком. Именно с этой целью я отказался от юридической борьбы и до конца прошёл через разрушительный для меня процесс, чтобы не навредить интересам государства и команды.



К сожалению, взамен я получил организованную грязную провокацию, много лжи и несправедливости. Общество всё это время не слышало от меня ни одного слова. Я с полным терпением принял это испытание.



Но неожиданно для меня в июле я получил опубликованное мной вчера письмо, которое мне отправил Мамука Мдинарадзе. В тот же день я сообщил ему свою позицию, ещё раз зафиксировал, что не собираюсь возвращаться в политику, и в целях страхования от указанного «риска» предложил своё видение. Но в ответ мне сообщили, что всё ещё сохранялся 1-процентный риск того, что я вернусь в политику, и для этого было необходимо предъявить мне обвинение в коррупции и признание его мной.



Это была красная линия, которая заставила меня сделать самый трудный шаг в моей жизни. Соответственно, поскольку другого выхода у меня больше нет, меня вынуждают начать борьбу...», — говорится в письме.





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