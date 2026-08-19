Письма Гарибашвили будут распространяться поэтапно - адвокат

19.08.2026 20:59





Письма будут распространяться поэтапно. Как он мне сказал, вскоре он ещё сделает заявление, — заявила адвокат Лили Гелашвили после выхода из пенитенциарного учреждения, где она навестила своего подзащитного, бывшего премьер-министра Ираклия Гарибашвили.



Как отметила адвокат, она не знает, кто передал Гарибашвили в тюрьме письмо Мамуки Мдинарадзе, однако подтверждает, что он действительно получил это послание и что Мамука Мдинарадзе был «исполнителем».



«На данном этапе никаких фактов давления не было. Вы также упомянули уничтожение... Уничтожение бывает как физическим, так и моральным. Ираклий Гарибашвили особенно подчеркнул моральную сторону на данном этапе.



Что касается писем, это, вероятно, будет происходить и продолжаться поэтапно. Когда это будет и что именно будет, вам станет известно, давайте подождём, это будет обнародовано и не будет скрываться.



Во втором заявлении он говорил о факте этого письма, откуда и как оно появилось. Он не кого-то устранял и не выдумывал, он указал на факт, что это письмо исходило от Мамуки Мдинарадзе.



Господин Ираклий Гарибашвили заявил, что действительно получил это письмо и что его отправил ему Мамука Мдинарадзе. Как написано, Мамука Мдинарадзе был исполнителем. Я не знаю, кто кому что передал, но он получил это письмо.



Он [Ираклий Гарибашвили] сказал мне, что вскоре сделает заявление по этому поводу. Не могу сказать, что он имел в виду под «вскоре», но он ещё сделает заявление.



Он сделал это заявление не для того, чтобы вызвать ожидания, как он объяснил, это был его крайний шаг. С моральной точки зрения он находился в очень тяжёлом состоянии», — заявила адвокат.





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