Зурабишвили: Видимо, они хотят выдать Гарибашвили как новую оппозицию

19.08.2026 23:38





Наверное, хотят представить Гарибашвили как новую оппозицию, не знаю, какие схемы стоят за всем этим, — заявила пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили в прямом эфире в Facebook, отвечая на вопрос, связанный с письмом бывшего премьер-министра Ираклия Гарибашвили.



По оценке Зурабишвили, власти Грузии находятся в кризисе и больше не имеют направления.



«Я всё вижу — хаос, кризис, полное недоверие друг к другу, расправы, о которых мы говорим уже давно. Наверное, это какая-то политическая игра, чтобы выбраться из этого положения. Не знаю, наверное, хотят представить Гарибашвили как новую оппозицию. Или какие схемы стоят за всем этим... Мы во всём этом не разберёмся, потому что это их игры, но ясно одно: эта власть уже больше не похожа на власть. Она находится в глубочайшем кризисе и мечется, как курица без головы, то в одну сторону, то в другую, у неё больше нет направления.



К сожалению, в отличие от них, у России есть своё направление, и на этом фоне её гибридная стратегия укрепляется ещё легче», — заявила Саломе Зурабишвили.



Пятый президент также прокомментировала поставки топлива на оккупированную территорию Абхазии и отметила, что этим топливом снабжается российская военная база, расположенная на территории Абхазии.



«Топливо используется для снабжения военнослужащих, поскольку там же находится очень серьёзная российская военная база, и её снабжают. Я понимаю, что это наша территория, наше население, и понятно, что, возможно, правильно протянуть руку этому населению и помочь ему, когда оно находится в крайнем положении, но если мы это делаем, тогда должны понимать, что именно мы делаем. То есть это топливо должно распределяться нами, должно доходить до граждан, мы должны быть в этом уверены, должен осуществляться контроль, и это должно быть одной из форм, с помощью которой мы восстановим часть контроля над территорией, а население также будет знать, что мы ему помогаем. Не следует бесконтрольно раздавать бензин, который явно в этой ситуации поступает напрямую на российскую военную базу, российским военнослужащим, а куда ещё — никто не знает. У правительства нет желания контролировать это», — заявила Саломе Зурабишвили.





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