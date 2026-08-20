Введение в действие определенных требований правил оплаты труда учителей отложено до 2027-2028 учебного года

20.08.2026 11:27





Министерство образования, науки и молодежи Грузии приняло решение отложить до 2027-2028 учебного года задействование определенных требований, предусмотренных правилами оплаты труда учителей.



Как говорится в заявлении Минобразования, педагоги дважды получат возможность подтвердить компетентность - экзамен по предмету для учителей будет проводиться как летом, так и зимой.



«Как известно, с 2026-2027 учебного года для получения повышенной почасовой оплаты учитель должен был иметь подтвержденную компетентность по тому предмету/ступени образования, который он преподает. Целью этого требования было обеспечение соответствия квалификации учителя учебной нагрузке.



Согласно новому решению, в целях поддержки педагогов и обеспечения непрерывности учебного процесса в школах действующим учителям будет дополнительно дан разумный срок для подтверждения своей компетенции – им необходимо сдать экзамен по предмету до начала 2027-2028 учебного года.



В переходный период Министерство вновь предложит учителям дополнительную поддержку. Педагоги дважды получат возможность подтвердить компетентность - экзамен по предмету для учителей будет проводиться как летом, так и зимой. Одновременно педагоги смогут бесплатно пройти интенсивные курсы предметной подготовки Национального центра профессионального развития учителей.



Министерство образования, науки и молодежи Грузии считает приоритетным последовательное повышение качества учебного процесса, поддержку профессиональной стабильности каждого учителя, достойных условий труда и повышения квалификации. Принятое решение служит именно этим целям: учителям дано дополнительное время и поддержка для подтверждения своей компетенции, а школам - возможность подготовиться к новым требованиям таким образом, чтобы в переходный период не возникло рисков для непрерывности учебного процесса.



Министерство призывает учителей максимально использовать переходный период, воспользоваться предложенными возможностями предметной подготовки и подготовиться к задействованию отложенных требований в следующем учебном году посредством профессионального развития», - говорится в информации.





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