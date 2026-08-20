Премьер-министр Грузии встретился с послом Турции

20.08.2026 12:30





Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе встретился с послом Турецкой Республики в Грузии Мустафой Тюркером.



Как сообщает администрация правительства, на встрече обсуждалось стратегическое партнерство между двумя странами и возможности дальнейшего углубления двусторонних отношений.



Стороны также обсудили совместные региональные проекты и важность укрепления торгово-экономических связей. В этом контексте было подчеркнуто значение обеспечения мира и стабильности в регионе Южного Кавказа.







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