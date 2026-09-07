Иностранец объявлен в розыск по обвинению в фиктивной предпринимательской деятельности на 5,5 млн лари

07.09.2026 11:56





Прокуратура Грузии выдала ордер на арест иностранного гражданина и юридического лица. Согласно сегодняшнему заявлению ведомства, дело касается фиктивного предпринимательства, составления и использования поддельных бухгалтерских документов, а также легализации особо крупных сумм незаконных доходов, то есть отмывания денег.



По данным прокуратуры, в ходе расследования, проведённого Следственным управлением Генеральной прокуратуры, было установлено, что обвиняемые создали в Грузии компанию с целью получения финансовой выгоды и сокрытия незаконной деятельности, не намереваясь вести реальную хозяйственную деятельность.



Согласно заявлению, на банковские счета компании периодически поступали средства в различных валютах из-за рубежа и со счетов компаний, связанных с обвиняемым. Общая сумма поступлений составляла эквивалент 5,5 млн лари. Эти средства представлялись как доход, полученный в результате формально законной предпринимательской деятельности.



«Чтобы придать незаконным доходам законный вид, часть средств, накопленных на банковском счёте грузинской компании, на основании фиктивных документов о приобретении товаров и услуг обвиняемый переводил за границу на банковские счета нерезидентских компаний, фактически принадлежащих ему», — отмечается в заявлении прокуратуры.



По информации ведомства, в отношении иностранного гражданина начато уголовное преследование по статье 193 Уголовного кодекса Грузии — фиктивное предпринимательство; по подпункту «а» части 2 статьи 210 — изготовление и использование группой лиц поддельных расчётных документов; а также по подпункту «г» части 3 статьи 194 — легализация (отмывание) незаконных доходов в особо крупном размере.



Согласно прокуратуре, за преступления, предусмотренные указанными статьями, предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет. В случае легализации незаконных доходов в особо крупных размерах с использованием юридического лица могут быть применены такие меры, как его ликвидация или лишение права заниматься предпринимательской деятельностью, а также штраф.



Прокуратура заявляет, что в установленные законом сроки обратится в суд с ходатайством о заключении обвиняемого под стражу. По информации ведомства, в случае удовлетворения ходатайства в отношении обвиняемого будет объявлен розыск.



В рамках расследования была изъята иностранная валюта на сумму, эквивалентную 1,3 млн лари. Прокуратура заявила, что предпримет соответствующие правовые меры для конфискации указанной суммы в пользу государства.



В заявлении стороны обвинения не указаны ни гражданство обвиняемого, ни сфера его деятельности.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





