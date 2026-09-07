Партия «Гирчи» меняет название

07.09.2026 11:58





Партия «Гирчи» меняет название — согласно их заявлению, она будет называться «Партией свободных людей».



«Мы всегда были партией свободных людей. Мы назвали себя «Гирчи», потому что хотели выразить идею свободы в нейтральной форме, которую людям было бы легко запомнить. Вероятно, это оказалось успешным, потому что, помимо нас, в последние годы это название получили еще две партии (ни одна из которых не имеет никакого отношения к свободе). Наши оппоненты прекрасно используют это недоразумение, и иногда они заявляют, что одно является нашим заявлением или позицией, а иногда — что-то другое. Бывают случаи, когда они представляют как нашего брата или активиста человека, который не имеет к нам или к свободе никакого отношения.



Все это создает неправильное впечатление о нас в людях и одновременно наносит ущерб идее, ради которой наша партия была создана. Мы решили положить этому конец и начать новую главу в политической жизни, называя себя тем, кем мы являемся на самом деле, всегда были и будем в будущем: Партией Свободных Людей», — говорится в заявлении партии.



По словам представителей «Гирчи», решение о смене названия было принято советом партии.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





