Кобахидзе выступил на Международном морском форуме в Батуми

07.09.2026 12:12





Проведение Морского форума приобретает особое значение на фоне новых вызовов мировой экономики, когда роль диверсификации маршрутов, устойчивости цепочек поставок и надёжных связей между Европой и Азией все более возрастает, - заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, выступая на Международном морском форуме Грузии в Батуми.



«Я рад, что сегодня в Батуми, на Международном морском форуме Грузии, мы принимаем представителей государств-партнёров, международных организаций и профессионалов морской отрасли.



Проведению Морского форума придается особое значение на фоне новых вызовов мировой экономики, когда роль диверсификации маршрутов, устойчивости цепочек поставок и надёжных связей между Европой и Азией все более возрастает. На протяжении веков Грузия была местом, где встречались Восток и Запад, Европа и Азия, и сегодня мы являемся неотъемлемой частью Среднего коридора, который обладает большим потенциалом и стратегической нагрузкой. По оценке Всемирного банка, в случае соответствующих инвестиций и роста эффективности, к 2030 году грузопотоки по Среднему коридору могут утроиться, а время перевозки - сократиться наполовину.



Для освоения этой возможности мы разработали долгосрочный план. До 2032 года мы планируем мобилизовать около 7 миллиардов долларов США для развития основной транспортной и логистической инфраструктуры.



Наш 10-летний план предусматривает удвоение пропускной способности железной дороги и сокращение наполовину времени перевозки грузов, удвоение пропускной способности портов и утроение пропускной способности международных аэропортов.



За этим видением уже последовали конкретные шаги и значительные инвестиции. Мы начали историческое обновление железной дороги Грузии - только в текущем году на обновление железнодорожной инфраструктуры и подвижного состава будет инвестировано более одного миллиарда лари.



Уже завершено строительство 75% международной автомагистрали Восток - Запад», - отметил премьер.



По его словам, результаты осуществлённых инвестиций и последовательной политики правительства Грузии отражаются на показателях сектора.



По словам премьера, на фоне растущих грузопотоков особое значение имеет дальнейшее развитие портовых возможностей, и этой цели служит проект глубоководного порта Анаклия, строительство которого активно ведется.



«Результаты осуществлённых инвестиций и последовательной политики правительства Грузии отражаются на показателях сектора - в 2026 году у нас рекордная динамика как в морском и железнодорожном, так и в авиационном направлениях. В морском секторе с внедрением системы «единого окна» оцифрованы и ещё больше упрощены процедуры обслуживания судов в портах.



На фоне растущих грузопотоков особое значение имеет дальнейшее развитие наших портовых возможностей. Именно этой цели служит проект глубоководного порта Анаклия, строительство которого активно ведется. Мы будем развивать порт Анаклия на основе модели Landlord Port Model, в рамках которой государство обеспечивает основную стратегическую портовую инфраструктуру, а частный сектор - развитие и оперирование терминалами. Такой подход балансирует стратегические интересы государства и участие частного сектора, создаёт возможности для широкого регионального и международного участия и обеспечивает справедливый доступ к портовой инфраструктуре», - заявил премьер-министр.





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