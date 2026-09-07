Кобахидзе: Результаты инвестиций и политики правительства отражаются на показателях сектора

07.09.2026 12:18





«Результаты осуществлённых инвестиций и последовательной политики правительства Грузии отражаются на показателях сектора — в 2026 году мы наблюдаем рекордную динамику как в морском и железнодорожном, так и в авиационном направлениях», — заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, выступая на Грузинском международном морском форуме в Батуми.



По словам премьер-министра, на фоне растущих грузопотоков особое значение имеет дальнейшее развитие портовых возможностей страны. Именно этой цели служит проект глубоководного порта Анаклия, строительство которого активно ведётся.



«Результаты осуществлённых инвестиций и последовательной политики правительства Грузии отражаются на показателях сектора — в 2026 году мы наблюдаем рекордную динамику как в морском и железнодорожном, так и в авиационном направлениях. В морском секторе с внедрением системы «единого окна» были оцифрованы и ещё больше упрощены процедуры обслуживания судов в портах.



На фоне растущих грузопотоков особое значение имеет дальнейшее развитие наших портовых возможностей. Именно этой цели служит проект глубоководного порта Анаклия, строительство которого активно ведётся.



Мы будем развивать порт Анаклия на основе модели Landlord Port Model, в рамках которой государство обеспечивает основную стратегическую портовую инфраструктуру, а частный сектор — развитие и эксплуатацию терминалов. Такой подход обеспечивает баланс между стратегическими интересами государства и участием частного сектора, создаёт возможности для широкого регионального и международного участия и обеспечивает справедливый доступ к портовой инфраструктуре», — заявил премьер-министр.







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