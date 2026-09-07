Кобахидзе: Очень печально, что бывший премьер-министр опустился до уровня блогера темной газеты

07.09.2026 13:34





Очень печально, что бывший премьер-министр опустился до уровня блогера темной газеты, это очень печальное и трагичное явление, -так премьер-министр Ираклий Кобахидзе отреагировал на последнее письмо бывшего премьер-министра Ираклия Гарибашвили, в котором тот задаёт вопросы в связи со смертью Лазаре Джорбенадзе.



По заявлению Ираклия Кобахидзе, письма его предшественника несерьёзны.



«Единственный комментарий, который я могу дать по поводу этих писем, что это просто смешно и трагично, не буду углубляться дальше, исходя из простых этических соображений, этот человек до меня занимал эту должность - должность премьер-министра, это удерживает меня от того, чтобы делать какие-либо глубокие комментарии по поводу этих писем. Во-вторых, само содержание этих писем настолько несерьёзное, что и это не даёт мне возможности делать какие-либо серьёзные комментарии», - заявил Кобахидзе.



На вопрос о том, кто стоит за «ложной кампанией», премьер отвечает, что это «и не скрывается».



«Факт, что тот, кто распространяет такую информацию, такую ложь, тот и стоит за этим, это даже не скрывается, легко проявляется, есть силы, у которых репутация не хорошая. Очень печально, что бывший премьер-министр опустился до уровня блогера темной газеты, это очень печальное и трагичное явление», - заявил Кобахидзе.





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