Кобахидзе: В плане демаркации - делимитации, в том числе в отношении участка Гареджи, не было никакого соглашения

07.09.2026 13:56





В плане демаркации - делимитации, в том числе в отношении участка Гареджи, не было никакого - ни письменного, ни устного соглашения, и вообще не было какого-либо ощутимого прогресса в этом вопросе. Исходя из этого, это простая ложь и спекуляции, что легко обнаружилось, - заявил журналистам премьер-министр Ираклий Кобахидзе.



По его словам, цель правительства Грузии - сдвинуть этот процесс и добиться прогресса с учётом национальных интересов, «однако за прошедшие годы никаких изменений не осуществилось и, соответственно, не было никакого соглашения в плане демаркации и делимитации».



«Это была простая ложь и спекуляция. Даже не стоит делать по этой теме каких-либо особых комментариев. В целом я могу сказать, что за эти годы никаких изменений в плане демаркации - делимитации границ не произошло. Никаких изменений не осуществлялось в отношении ни одной страны. Конечно, наша цель в том, чтобы сдвинуть этот процесс, добиться прогресса, и прогресс, конечно, должен быть достигнут с учётом наших национальных интересов. Однако подчеркну то, что никаких изменений не осуществлялось. Соответственно, за прошедшие годы в плане демаркации - делимитации не было подписано никакого соглашения. Всё остальное - простая ложь и спекуляция, что очень легко выявилось.



Что касается демаркации - делимитации в целом, в том числе участка Гареджи, не было никакого ни письменного, ни устного соглашения, и вообще не было какого-либо ощутимого прогресса в связи с этим. Исходя из этого, ещё раз скажу, что есть простые ложные спекуляции, что легко обнаружилось», - отметил премьер-министр.





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