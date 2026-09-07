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Кобахидзе: Надеемся, что в итоге Европа все же сможет восстановить свой суверенитет и вернуться на правильный путь
07.09.2026 13:37
»Надеемся, что в итоге Европа всё же сможет восстановить свой суверенитет и вернуться на правильный путь, что жизненно важно для нашей страны», — заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.
Премьер-министр отметил, что рейтинг «Альтернативы для Германии» (AfD) из года в год растёт, и к следующим парламентским выборам существующей правящей коалиции уже будет угрожать достаточно высокий риск.
«Вместе с тем все мы знаем, какова главная причина процессов, которые развиваются прежде всего на Украине. Главная цель — ослабление Европы. Главная цель «глубинного государства» — ослабление Европы, и это также является практическим результатом происходящего в нашем регионе, что очень печально.
Мы особенно переживаем за Европу, Евросоюз, и поэтому нас очень беспокоят политические и экономические процессы, развивающиеся в Европе. Надеемся, что в итоге Европа всё же сможет восстановить свой суверенитет и вернуться на правильный путь, что жизненно важно для нашей страны.
Мы традиционно являемся частью европейского культурного пространства, поэтому сильная Европа жизненно важна для нашей страны», — заявил Ираклий Кобахидзе.
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