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Кобахидзе встретился с генсеком Международной морской организации


07.09.2026   14:00


Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе встретился с генеральным секретарём Международной морской организации Арсенио Домингесом.

Глава правительства поблагодарил генерального секретаря организации за участие в Грузинском международном морском форуме и подчеркнул плодотворное сотрудничество с Международной морской организацией.

Была отмечена роль поддержки Международной морской организации в развитии и модернизации морского сектора Грузии.

Как сообщает Администрация правительства, стороны выразили готовность к дальнейшему углублению сотрудничества, в том числе в направлениях укрепления морской безопасности, совершенствования экологических стандартов и развития цифровой связанности.

На встрече также было уделено внимание растущим показателям грузооборота и крупным инфраструктурным проектам, которые правительство Грузии реализует для усиления транзитной и транспортной связанности страны. В этом направлении была подчёркнута важность модернизации аэропортов и железной дороги, а также глубоководного порта Анаклия, который примет первые суда в 2029 году.


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