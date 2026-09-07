Кобахидзе встретился с генсеком Международной морской организации

07.09.2026 14:00





Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе встретился с генеральным секретарём Международной морской организации Арсенио Домингесом.



Глава правительства поблагодарил генерального секретаря организации за участие в Грузинском международном морском форуме и подчеркнул плодотворное сотрудничество с Международной морской организацией.



Была отмечена роль поддержки Международной морской организации в развитии и модернизации морского сектора Грузии.



Как сообщает Администрация правительства, стороны выразили готовность к дальнейшему углублению сотрудничества, в том числе в направлениях укрепления морской безопасности, совершенствования экологических стандартов и развития цифровой связанности.



На встрече также было уделено внимание растущим показателям грузооборота и крупным инфраструктурным проектам, которые правительство Грузии реализует для усиления транзитной и транспортной связанности страны. В этом направлении была подчёркнута важность модернизации аэропортов и железной дороги, а также глубоководного порта Анаклия, который примет первые суда в 2029 году.







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