В Тбилиси начинается строительство трамвайной линии от Диди Дигоми со станции метро «Дидубе»

07.09.2026 14:21





»В Тбилиси начинается строительство трамвайной линии», — заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе на церемонии подписания договора на проектирование и строительство трамвайной линии.



По словам Каладзе, трамвайная линия соединит жилой массив Диди Дигоми со станцией метро «Дидубе».



По его словам, завершить проект планируется в течение следующих четырёх лет.



«Сегодня действительно особенный день для нашей столицы, поскольку между Транспортной компанией Тбилиси и турецкой компанией — совместным предприятием «Ивай» — подписывается договор на проектирование и строительство трамвайной линии в Тбилиси.



Я помню, какой большой отклик в обществе вызвало моё первое заявление о возвращении трамвая. Это вызвало большую радость, но был и вполне естественный вопрос: когда эта идея станет реальностью? Сегодня мы отвечаем именно на этот вопрос — переходим от идеи и обещания к конкретному делу.



Для меня и моих соратников это особенно важно, поскольку крупные инфраструктурные проекты не реализуются одним заявлением. Для этого необходимы планирование, финансовые ресурсы, участие профессионалов, время и, самое главное, политическая воля довести начатое дело до конца. Поэтому прежде всего хочу поблагодарить нашу политическую команду — «Грузинскую мечту», а также нашего премьер-министра Ираклия Кобахидзе за поддержку и содействие.



Возвращение трамвая имеет для Тбилиси символическое значение. Это возвращение той городской культуры, которая была частью повседневной жизни старшего поколения. Однако мы не собираемся возвращаться в прошлое. Мы возвращаем трамвай для того, чтобы создать для Тбилиси транспортную систему будущего.



Именно этому служит наша транспортная политика, которую мы начали реализовывать с 2017 года: передвижение по городу должно быть более быстрым, комфортным, безопасным и доступным для всех. Улица должна в равной степени служить пешеходам, пассажирам общественного транспорта, пользователям экологичного транспорта и водителям автомобилей.



Мы хотим, чтобы человек выбирал общественный транспорт не потому, что у него нет другого выбора, а потому, что он быстрый, комфортный и надёжный. Трамвай станет ещё одной важнейшей частью этой системы.



Трамвайная линия соединит жилой массив Диди-Дигоми со станцией метро «Дидубе». Проект состоит из трёх этапов — подготовки концептуального проекта, детального проектирования и строительных работ. Общая продолжительность всех трёх этапов составляет 36 месяцев, а с учётом всех сопутствующих процедур завершение проекта планируется в течение следующих четырёх лет», — заявил Каха Каладзе.



По словам Каладзе, реализация проекта такого масштаба неизбежно будет сопровождаться определёнными неудобствами. Как отметил мэр, будет сделано всё возможное, чтобы максимально их сократить.



«Разумеется, одна трамвайная линия не сможет решить все транспортные проблемы Тбилиси, и я не собираюсь этого утверждать. Но большие изменения всегда начинаются с первого шага. Мы хотим, чтобы эта линия стала началом развития современной трамвайной сети и нового этапа транспортной системы Тбилиси.



Впереди нас ждёт сложный рабочий процесс. Проект такого масштаба неизбежно будет сопровождаться определёнными неудобствами. Поэтому уже сегодня хочу сказать тбилисцам: на всех этапах и я лично, и мои соратники будем максимально открыты, заранее информировать вас о ходе работ и сделаем всё возможное, чтобы максимально сократить неудобства.



Когда город строит своё будущее, иногда приходится пережить временные неудобства. Главное — то, что останется после завершения этого процесса.



Сегодня мы подписываем не просто договор — сегодня мы начинаем проект, который должен открыть новую страницу в транспортной истории Тбилиси.



Хочу пожелать успехов турецкой компании, нашей Транспортной компании и всем тем, кто будет участвовать в реализации этого масштабного проекта и будет вовлечён в его осуществление.



Мы пообещали тбилисцам вернуть трамвай, и сегодня начинаем конкретный этап выполнения этого обещания. Следующим главным днём станет тот день, когда первый трамвай с пассажирами проедет по этой линии.



Желаю успехов всем людям, которые делают доброе дело для нашего города», — заявил Каха Каладзе.







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