Каладзе о Гарибашвили: Досадно видеть его в том положении, в которое он себя поставил

07.09.2026 14:23





Досадно, когда один из бывших лидеров команды делает заявления подобного содержания без каких-либо аргументов - досадно видеть его [Ираклия Гарибашвили] в том положении, в которое он себя поставил, - так генеральный секретарь «Грузинской мечты» Каха Каладзе оценивает послания бывшего премьер-министра Ираклия Гарибашвили из тюрьмы.



По его словам, они вместе прошли через множество трудностей и ответили на множество вызовов.



«Досадно, когда один из бывших лидеров команды делает заявления подобного содержания без каких-либо аргументов. По-человечески мне действительно очень жаль. Мы шли вместе с 2012 года, и, конечно, досадно видеть его в том положении, в которое он себя поставил. Начиная с 2012 года мы прошли через множество трудностей, отвечали на вызовы, он был одним из лидеров нашей команды», - отметил Каладзе.



Что касается вопроса об уходе Ираклия Кобахидзе с должности, Каладзе отметил: «Я не собираюсь вступать в полемику и спекуляции».



«Ираклий Кобахидзе - достойный премьер, который благодаря своей порядочности и профессионализму, решительности достойно руководит делом. Хочу пожелать ему успехов. Если с моей стороны потребуется какая-либо дополнительная поддержка, я готов содействовать этому человеку. Он порядочнейший, достойный человек», - заявил Каладзе.





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