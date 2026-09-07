Семья легендарного еврея Шабтая Элашвили побывала в Сакартвело

07.09.2026 14:34



Тенгиз Пачкория







По этой теме три года назад подробно и с эксклюзивными данными писал и автор этих строк в



Прежде чем рассказать о моей встрече в Тбилиси с находившимися здесь в конце августа-начале сентября с. г. сыновьями и дочерью Ш. Элашвили, хотел бы отметить что из республик бывшего СССР и стран Восточной Европы евреи не чувствовали себя так комфортно с человеческой точки зрения как в Сакартвело. Земля и народ нашей страны не просто приютили евреев, но приняли их сердечно, делясь с ним всеми благами жизни, помогая им в трудные периоды жизни. В Сакартвело в то же время всегда с пониманием относились к желанию евреев вернуться на историческую Родину. Поэтому не удивительно, что именно группа наших евреев в конце 1960-х -начале 1970-х годов оказалась движущей силой рискованного тогда движения за право репатриации в Израиль. 18 евреев (в основном это были жители Кутаиси) подписали письмо, которое они в 1969 году окольными путями отправили в ООН, в комитет по правам человека. Интернета тогда не было, а по обычной почте такое письмо дальше Москвы не пошло- спецслужбы СССР не позволяли такое, поэтому письмо было отправлено через посольство Нидерландов в Москве. Известно и то, что из других республик СССР десятки евреев также посылали письма в международные организации с просьбой дать право репатриации в Израиль, но они либо не доходили до адресата либо по разным причинам не имели такого широкого международного резонанса как письмо 1969 года и голодовка 1971 года в Москве.



Главным организатором эпохального, исторического письма грузинских евреев в ООН и идеологом того движения был житель Кутаиси Шабтай Элашвили (1918- 1971 ). В конце 1960-х годов он возглавил это рискованное для того времени движение-ведь тогда за подобные инициативы и действия в СССР следовали аресты, преследования членов семьи. Шабтай был образованный, деловой, принципиальный и мужественный человек, он был предприимчивый человек с экономическими активами в Зугдиди и Сухуми, а также связями в других республиках бывшего СССР.



В конце марта 1971 года он вместе семьей получил право переехать в Израиль, куда в начале апреля поэтапно прибыли он, супруга, четверо сыновей и двое дочерей. Он умер в Израиле 19 мая 1971 года. Как сообщили мне дети Шабтая, он заболел в 1970 году, то есть через год после организации и передачи того исторического письма посольству Нидерландов в Москве. После прибытия в Израиль были приняты все меры для его спасения, но увы... Его ценят и чтят в Израиле и во многих странах мира.



Дети Шабтая в Сакартвело



27 августа текущего года из Израиля в Тбилиси прибыли 4 сыновей Шабтая - Михаил, Рафаэль,Абули и Ило, а также его дочь Этери. В семье Шабтая было шестеро детей, пятеро живы и живут с 1971 года в Израиле, а шестая - Лала (Сара) умерла 33 года назад в Израиле. Вместе с сыновьями и дочерью Шабтая в Тбилиси прибыли и члены их семей. Кстати,Этери Элашвили впервые посетила Сакартвело после 1971 года, а ее братья в последние десятилетия несколько раз бывали в нашей стране.



Автор этих строк в последние годы поддерживал контакты с Этери Элашвили и ее братьями в Израиле и ждал их приезд. В Тбилиси два раза встретился с членами семьи Ш.Элашвили - первая встреча прошла 27 августа в главной синагоге Тбилиси, вторая 28 августа -в той гостинице, где разместились Этери, ее братья и их родные. В синагоге их принял руководитель «Союза евреев Сакартвело» , известный общественный деятель и издатель газет Мераб (Абрам) Чанчалашвили. Он поблагодарил членов семьи Ш.Элашвили, указал на значение письма 1969 года и голодовки 1971 года, рассказал о роли грузинских евреев в развитии нашей страны. Перед членами семьи Ш.Элашвили выступили также раввин синагоги Рахамин Мурдухашвили, председатель «Всемирной ассоциации грузинских и еврейских женщин» Эва Бабалашвили - вдова комментатора -рекордсмена , заслуженного тренера Сакартвело Джамлета Хухашвили ( 1944-2023) и автор этих строк. Я вспомнил осень 1969 года, когда я , десятилетний житель Сухуми,из передач западных радиостанций узнал о письме грузинских евреев (



Следует отметить, что Голда Меир (1898-1978 ), которая занимала пост премьер-министра Израиля с 1969 по 1974 год, в 1969 году огласила то письмо с трибуны кнессета под овации депутатов и об этом также передали мировые СМИ. В начале 1970-х годов она оказывала большое внимание евреям Сакартвело, получившим право вернуться в Израиль. Впоследствии премьер-министр и президент Израиля Шимон Перес (1923-2016) заявлял, что именно письмо грузинских евреев в ООН сыграло главную роль в мобилизации мирового сообщества для достижения репатриации евреев из СССР.



Как Шабтай проник в 1969 году в посольство Нидерландов в Москве?



Автора этих строк и моих близких всегда интересовал вопрос о том, как Шабтай Элашвили сумел в 1969 году попасть в посольство Нидерландов в Москве Ведь в условиях тогдашней системы и строгого контроля над гражданами СССР в общении с иностранными представительствами попасть в посольство западной страны в Москве было весьма сложно.



Об этом автору этих строк детально рассказал Михаил Моше) Элашвили-



86-летний Михаил рассказывает: «Мой отец, несколько раз ездил в Москву для того, чтобы изучить варианты проникновения в посольство Нидерландов ( посольство этой страны в СССР отличалось активностью в плане постановки вопроса о защите прав человека в СССР, о просьбах тех или иных категорий граждан-прим. Автора). Шабтай визуально изучил схему вхождения и выхода из здания посольства дипломатов и сотрудников, после наблюдений решил попасть в территорию посольства в те считанные секунды, когда двери в здание открывались после вхождения туда сотрудников . Он позвонил в двери, охрана открыла и он успел попасть на территорию. Он, оказывается , тяжело дышал, сотрудники посольства удивились, когда узнали, что мой отец пришел туда только для того, чтобы передать два письма грузинских евреев – одно в ООН, другое -премьер-министру Израиля Голде Меир. Посол, оказывается, спросил у отца -а вы не боитесь того, что после отправки этого письма за рубеж и огласки письма в западных СМИ в СССР власти начнут преследование авторов послания? Отец был готов к такому вопросу и ответил :» Мы все понимаем, мы готовы к тому, что нас могут освободить с работы, мы можем лишиться имущества, что нас могут арестовать, мы, 18 евреев, к этому готовы».



Михаил добавил, что после «такого ответа Шабтая посол Нидерландов пообещал, что по своим каналам отправить эти письма в ООН и в Израиль». На вопрос «Когда ваш отец когда вышел из посольства Нидерландов , его не задержали сотрудники советских спецслужб» Михаил ответил так:» Конечно, задержали отца, он им сказал, что хотел получить визу и с этой целью проник в посольство. Сотрудники органов госбезопасности ему, наверно, не поверили до конца, но отпустили, видимо, для того, чтобы следить за его дальнейшими действиями».



Следует отметить, что из 18 человек -подписантов письма большинство были кутаисские евреи.



После встречи в посольстве Нидерландов Шабтай вернулся в Кутаиси. Он и члены его семьи, а также подписанты ожидали реакции ООН и Израиля. Время шло. И вот через два с лишним месяца, в ноябре 1969 года ведущие западные радиостанции в один день передали о послании грузинских евреев, ООН официально обнародовал это письмо, а Г. Меир зачитала документ в кнессете. Михаил вспоминает:» Утром из передач западных радиостанций я услышал об этом, сразу пошел в синагогу, где находился мой отец. Я дождался отца, когда он посмотрел на мое лицо, видимо, сразу понял, что весь мир знает. Мы обнялись и пошли тихо домой».



Этери Элашвили добавила такой эпизод:» В тот же день, вечером, мой отец вышел на балкон в майке, было холодновато, ведь был ноябрь, но он специально вышел в майке и тем самым всем показал, что он на месте, что он жив, что он и все подписанты в ожидании разрешения на репатриацию».



По словам сына Михаила, после обнародования письма в ООН и кнессете Израиля, после сообщений западных СМИ начались очень сложные времена для всех 18 человек -подписантов и членов их семей. Почти все потеряли работу, за всеми было наблюдение со стороны сотрудников соответствующих служб СССР, большинство вынуждены были продать дома и квартиры и жить на эти средства. Шабтай имел определенные запасы , накопленные в период своей полулегальной предпринимательской деятельности (магазин в Зугдиди и торговые точки в Сухуми), эти запасы он использовал для помощи семьям -подписантам.



В конце марта 1971 года семья Элашвили получила право уехать в Израиль. Шабтай, его супруга Тамара, 4 сыновей и двое дочерей, а также члены семьи старшего сына Михаила на самолетах поэтапно из Кутаиси вылетели в Москву, потом в Вену на самолете и оттуда в Израиль, где их с почетом приняли и помогли обустроиться . Шабтай был болен с 1970 года, по пути в Израиль в Вене он прошел еще одно медицинское обследование, но спасти его было сложно-он умер через примерно через 1, 5 месяца после приезда в Израиль. Фактически власти СССР Шабтая и его семью вынудили уехать из СССР , полагая, что с его отъездом акции прекратятся, но их расчет не оправдался.



Голодовка евреев в Москве в 1971 году



Грузинские евреи продолжали активные действия с требованиями репатриации в Израиль, продолжая в СССР дело, начатое Шабтаем Элашвили. Летом 1971 года они организовали и провели в Москве (у Центрального телеграфа ) голодовку, которая продолжалась трое суток. Одним из организаторов голодовки был житель Тбилиси Рафиэль Баташвили- тесть бывшего чемпиона Сакартвело по настольному теннису Роберта Аджиашвили, который живет в Израиле с 1994 года. С 2018 года он является президентом действующего в Израиле международного благотворительного фонда грузинских евреев «Гулта кавшири» («Союз сердец»), он также является членом Союза писателей Сакартвело и специальным представителем этого Союза в Израиле… Тогда, в 1971 году, Аджиашвили и его тесть вместе жили на съемной квартире в Москве. Тесть не разрешил ему ходить на акцию, сказав: «Роберт, ты молод (29 лет),взрослые проводят эту голодовку,если будет положительный результат, то этим правом вернуться в Израиль воспользуются все, в первую очередь молодые».



В голодовке наших евреев в Москве участвовало около 35-40 человек( среди них был и житель Сухуми Якоб Цвениашвили) , она продолжалась трое суток. Акция вызвала большой резонанс в мире, организаторов акции заверили, что просьба на репатриацию будет удовлетворена. Участников акции отправили на поезде в Сакартвело (несколько человек были арестованы, потом отпущены), многим из них разрешили уехать в Израиль-ведь дело находилось в центре внимания ООН. Потом поэтапно разрешили уехать и другим-несколько сот грузинских евреев уехали в Израиль.После той масштабной голодовки власти СССР разрешили репатриацию в Израиль и определенной части евреям из других республик СССР. В городах Сакартвело местные жители плакали, когда провожали грузинских евреев в Израиль:ведь нигде в мире не было такой дружбы между местными жителями и евреями, как это было в нашей стране.



До начала 1980-х годов в Сакартвело проживало более ста тысяч грузинских евреев, их подавляющее большинство в конце 1980-х и в первой половине 1990-х годов ( в период политических и социально-экономических потрясений в Сакартвело) уехали в Израиль и другие страны, среди них были и несколько сот евреев -жителей моего родного города Сухуми и близлежащих городов, которые после начала в августе 1992 года войны между РФ и Грузией уехали в Израиль при содействии властей Израиля.



В настоящее время в Сакартвело проживают по разным данным от 3 до 6 тысяч грузинских евреев. А проживающие в Израиле евреи из Сакартвело поддерживают тесные связи с нашей страной. В Кутаиси около синагоги есть сквер, которому присвоено имя Шабтая Элашвили, на монументе у сквера на двух языках есть соответствующая информация о Ш. Элашвили. Как сообщил автору этих строк руководитель действующего в Кутаиси Центра грузино-еврейских отношений имени Абрама Сапира (Сепиашвили), член Ассоциации адвокатов Сакартвело Мамука Ашветия, во время пребывания в Кутаиси (1-3 сентября 2026 года ) члены семьи Элашвили посетили этот сквер. Они также побывали у дома, где до 1971 года жила семья Ш. Элашвили: там несколько лет назад была установлена мемориальная доска с надписью о заслугах Шабтая. Инициатором установления этой доски и монумента был житель Кутаиси , врач и известный общественный деятель Мераб Квицаридзе.



Фото 1- Сыновья, дочь Ш. Элашвили и члены их семей в Тбилиси,2026

Фото 2- Монумент Ш.Элашвили в Кутаиси

В последние годы СМИ разных стран не раз освещали тему исторического письма евреев Сакартвело в ООН в 1969 году и беспрецедентной голодовки наших евреев в Москве в 1971 году. Те акции вызвали тогда огромный международный резонанс и привели к принятию властями СССР решения о предоставлении евреям из СССР право репатриации в Израиль.По этой теме три года назад подробно и с эксклюзивными данными писал и автор этих строк в специальной статье . На днях я получил возможность побеседовать с сыновьями и дочерями легендарного кутаисского еврея Шабтая Элашвили (1918-1971)- главного организатора исторического письма(1969) грузинских евреев руководству ООН и премьер-министру Израиля Голде Меир(1898-1978), вызвавшего широкий международный резонанс, заложившего фундамент акции 1971 года и вынудившего руководство СССР в 1971 году предоставить евреям право на репатриацию в Израиль.Прежде чем рассказать о моей встрече в Тбилиси с находившимися здесь в конце августа-начале сентября с. г. сыновьями и дочерью Ш. Элашвили, хотел бы отметить что из республик бывшего СССР и стран Восточной Европы евреи не чувствовали себя так комфортно с человеческой точки зрения как в Сакартвело. Земля и народ нашей страны не просто приютили евреев, но приняли их сердечно, делясь с ним всеми благами жизни, помогая им в трудные периоды жизни. В Сакартвело в то же время всегда с пониманием относились к желанию евреев вернуться на историческую Родину. Поэтому не удивительно, что именно группа наших евреев в конце 1960-х -начале 1970-х годов оказалась движущей силой рискованного тогда движения за право репатриации в Израиль. 18 евреев (в основном это были жители Кутаиси) подписали письмо, которое они в 1969 году окольными путями отправили в ООН, в комитет по правам человека. Интернета тогда не было, а по обычной почте такое письмо дальше Москвы не пошло- спецслужбы СССР не позволяли такое, поэтому письмо было отправлено через посольство Нидерландов в Москве. Известно и то, что из других республик СССР десятки евреев также посылали письма в международные организации с просьбой дать право репатриации в Израиль, но они либо не доходили до адресата либо по разным причинам не имели такого широкого международного резонанса как письмо 1969 года и голодовка 1971 года в Москве.Главным организатором эпохального, исторического письма грузинских евреев в ООН и идеологом того движения был житель Кутаиси Шабтай Элашвили (1918- 1971 ). В конце 1960-х годов он возглавил это рискованное для того времени движение-ведь тогда за подобные инициативы и действия в СССР следовали аресты, преследования членов семьи. Шабтай был образованный, деловой, принципиальный и мужественный человек, он был предприимчивый человек с экономическими активами в Зугдиди и Сухуми, а также связями в других республиках бывшего СССР.В конце марта 1971 года он вместе семьей получил право переехать в Израиль, куда в начале апреля поэтапно прибыли он, супруга, четверо сыновей и двое дочерей. Он умер в Израиле 19 мая 1971 года. Как сообщили мне дети Шабтая, он заболел в 1970 году, то есть через год после организации и передачи того исторического письма посольству Нидерландов в Москве. После прибытия в Израиль были приняты все меры для его спасения, но увы... Его ценят и чтят в Израиле и во многих странах мира.27 августа текущего года из Израиля в Тбилиси прибыли 4 сыновей Шабтая - Михаил, Рафаэль,Абули и Ило, а также его дочь Этери. В семье Шабтая было шестеро детей, пятеро живы и живут с 1971 года в Израиле, а шестая - Лала (Сара) умерла 33 года назад в Израиле. Вместе с сыновьями и дочерью Шабтая в Тбилиси прибыли и члены их семей. Кстати,Этери Элашвили впервые посетила Сакартвело после 1971 года, а ее братья в последние десятилетия несколько раз бывали в нашей стране.Автор этих строк в последние годы поддерживал контакты с Этери Элашвили и ее братьями в Израиле и ждал их приезд. В Тбилиси два раза встретился с членами семьи Ш.Элашвили - первая встреча прошла 27 августа в главной синагоге Тбилиси, вторая 28 августа -в той гостинице, где разместились Этери, ее братья и их родные. В синагоге их принял руководитель «Союза евреев Сакартвело» , известный общественный деятель и издатель газет Мераб (Абрам) Чанчалашвили. Он поблагодарил членов семьи Ш.Элашвили, указал на значение письма 1969 года и голодовки 1971 года, рассказал о роли грузинских евреев в развитии нашей страны. Перед членами семьи Ш.Элашвили выступили также раввин синагоги Рахамин Мурдухашвили, председатель «Всемирной ассоциации грузинских и еврейских женщин» Эва Бабалашвили - вдова комментатора -рекордсмена , заслуженного тренера Сакартвело Джамлета Хухашвили ( 1944-2023) и автор этих строк. Я вспомнил осень 1969 года, когда я , десятилетний житель Сухуми,из передач западных радиостанций узнал о письме грузинских евреев ( см.видео ). То письмо было распространено по каналам ООН на нескольких языках, опубликовано в ведущих газетах мира и передано в эфире нескольких западных радиостанций. Из этих радиопередач жители СССР узнали тогда о том письме.Следует отметить, что Голда Меир (1898-1978 ), которая занимала пост премьер-министра Израиля с 1969 по 1974 год, в 1969 году огласила то письмо с трибуны кнессета под овации депутатов и об этом также передали мировые СМИ. В начале 1970-х годов она оказывала большое внимание евреям Сакартвело, получившим право вернуться в Израиль. Впоследствии премьер-министр и президент Израиля Шимон Перес (1923-2016) заявлял, что именно письмо грузинских евреев в ООН сыграло главную роль в мобилизации мирового сообщества для достижения репатриации евреев из СССР.Автора этих строк и моих близких всегда интересовал вопрос о том, как Шабтай Элашвили сумел в 1969 году попасть в посольство Нидерландов в Москве Ведь в условиях тогдашней системы и строгого контроля над гражданами СССР в общении с иностранными представительствами попасть в посольство западной страны в Москве было весьма сложно.Об этом автору этих строк детально рассказал Михаил Моше) Элашвили- старший сын Шабтая . Тогда Михаилу было 30 лет и он был в курсе почти всех действий и намерений отца. Шабтай посвящал его в основные детали своих передвижений -либо до либо после событий.86-летний Михаил рассказывает: «Мой отец, несколько раз ездил в Москву для того, чтобы изучить варианты проникновения в посольство Нидерландов ( посольство этой страны в СССР отличалось активностью в плане постановки вопроса о защите прав человека в СССР, о просьбах тех или иных категорий граждан-прим. Автора). Шабтай визуально изучил схему вхождения и выхода из здания посольства дипломатов и сотрудников, после наблюдений решил попасть в территорию посольства в те считанные секунды, когда двери в здание открывались после вхождения туда сотрудников . Он позвонил в двери, охрана открыла и он успел попасть на территорию. Он, оказывается , тяжело дышал, сотрудники посольства удивились, когда узнали, что мой отец пришел туда только для того, чтобы передать два письма грузинских евреев – одно в ООН, другое -премьер-министру Израиля Голде Меир. Посол, оказывается, спросил у отца -а вы не боитесь того, что после отправки этого письма за рубеж и огласки письма в западных СМИ в СССР власти начнут преследование авторов послания? Отец был готов к такому вопросу и ответил :» Мы все понимаем, мы готовы к тому, что нас могут освободить с работы, мы можем лишиться имущества, что нас могут арестовать, мы, 18 евреев, к этому готовы».Михаил добавил, что после «такого ответа Шабтая посол Нидерландов пообещал, что по своим каналам отправить эти письма в ООН и в Израиль». На вопрос «Когда ваш отец когда вышел из посольства Нидерландов , его не задержали сотрудники советских спецслужб» Михаил ответил так:» Конечно, задержали отца, он им сказал, что хотел получить визу и с этой целью проник в посольство. Сотрудники органов госбезопасности ему, наверно, не поверили до конца, но отпустили, видимо, для того, чтобы следить за его дальнейшими действиями».Следует отметить, что из 18 человек -подписантов письма большинство были кутаисские евреи.После встречи в посольстве Нидерландов Шабтай вернулся в Кутаиси. Он и члены его семьи, а также подписанты ожидали реакции ООН и Израиля. Время шло. И вот через два с лишним месяца, в ноябре 1969 года ведущие западные радиостанции в один день передали о послании грузинских евреев, ООН официально обнародовал это письмо, а Г. Меир зачитала документ в кнессете. Михаил вспоминает:» Утром из передач западных радиостанций я услышал об этом, сразу пошел в синагогу, где находился мой отец. Я дождался отца, когда он посмотрел на мое лицо, видимо, сразу понял, что весь мир знает. Мы обнялись и пошли тихо домой».Этери Элашвили добавила такой эпизод:» В тот же день, вечером, мой отец вышел на балкон в майке, было холодновато, ведь был ноябрь, но он специально вышел в майке и тем самым всем показал, что он на месте, что он жив, что он и все подписанты в ожидании разрешения на репатриацию».По словам сына Михаила, после обнародования письма в ООН и кнессете Израиля, после сообщений западных СМИ начались очень сложные времена для всех 18 человек -подписантов и членов их семей. Почти все потеряли работу, за всеми было наблюдение со стороны сотрудников соответствующих служб СССР, большинство вынуждены были продать дома и квартиры и жить на эти средства. Шабтай имел определенные запасы , накопленные в период своей полулегальной предпринимательской деятельности (магазин в Зугдиди и торговые точки в Сухуми), эти запасы он использовал для помощи семьям -подписантам.В конце марта 1971 года семья Элашвили получила право уехать в Израиль. Шабтай, его супруга Тамара, 4 сыновей и двое дочерей, а также члены семьи старшего сына Михаила на самолетах поэтапно из Кутаиси вылетели в Москву, потом в Вену на самолете и оттуда в Израиль, где их с почетом приняли и помогли обустроиться . Шабтай был болен с 1970 года, по пути в Израиль в Вене он прошел еще одно медицинское обследование, но спасти его было сложно-он умер через примерно через 1, 5 месяца после приезда в Израиль. Фактически власти СССР Шабтая и его семью вынудили уехать из СССР , полагая, что с его отъездом акции прекратятся, но их расчет не оправдался.Грузинские евреи продолжали активные действия с требованиями репатриации в Израиль, продолжая в СССР дело, начатое Шабтаем Элашвили. Летом 1971 года они организовали и провели в Москве (у Центрального телеграфа ) голодовку, которая продолжалась трое суток. Одним из организаторов голодовки был житель Тбилиси Рафиэль Баташвили- тесть бывшего чемпиона Сакартвело по настольному теннису Роберта Аджиашвили, который живет в Израиле с 1994 года. С 2018 года он является президентом действующего в Израиле международного благотворительного фонда грузинских евреев «Гулта кавшири» («Союз сердец»), он также является членом Союза писателей Сакартвело и специальным представителем этого Союза в Израиле… Тогда, в 1971 году, Аджиашвили и его тесть вместе жили на съемной квартире в Москве. Тесть не разрешил ему ходить на акцию, сказав: «Роберт, ты молод (29 лет),взрослые проводят эту голодовку,если будет положительный результат, то этим правом вернуться в Израиль воспользуются все, в первую очередь молодые».В голодовке наших евреев в Москве участвовало около 35-40 человек( среди них был и житель Сухуми Якоб Цвениашвили) , она продолжалась трое суток. Акция вызвала большой резонанс в мире, организаторов акции заверили, что просьба на репатриацию будет удовлетворена. Участников акции отправили на поезде в Сакартвело (несколько человек были арестованы, потом отпущены), многим из них разрешили уехать в Израиль-ведь дело находилось в центре внимания ООН. Потом поэтапно разрешили уехать и другим-несколько сот грузинских евреев уехали в Израиль.После той масштабной голодовки власти СССР разрешили репатриацию в Израиль и определенной части евреям из других республик СССР. В городах Сакартвело местные жители плакали, когда провожали грузинских евреев в Израиль:ведь нигде в мире не было такой дружбы между местными жителями и евреями, как это было в нашей стране.До начала 1980-х годов в Сакартвело проживало более ста тысяч грузинских евреев, их подавляющее большинство в конце 1980-х и в первой половине 1990-х годов ( в период политических и социально-экономических потрясений в Сакартвело) уехали в Израиль и другие страны, среди них были и несколько сот евреев -жителей моего родного города Сухуми и близлежащих городов, которые после начала в августе 1992 года войны между РФ и Грузией уехали в Израиль при содействии властей Израиля.В настоящее время в Сакартвело проживают по разным данным от 3 до 6 тысяч грузинских евреев. А проживающие в Израиле евреи из Сакартвело поддерживают тесные связи с нашей страной. В Кутаиси около синагоги есть сквер, которому присвоено имя Шабтая Элашвили, на монументе у сквера на двух языках есть соответствующая информация о Ш. Элашвили. Как сообщил автору этих строк руководитель действующего в Кутаиси Центра грузино-еврейских отношений имени Абрама Сапира (Сепиашвили), член Ассоциации адвокатов Сакартвело Мамука Ашветия, во время пребывания в Кутаиси (1-3 сентября 2026 года ) члены семьи Элашвили посетили этот сквер. Они также побывали у дома, где до 1971 года жила семья Ш. Элашвили: там несколько лет назад была установлена мемориальная доска с надписью о заслугах Шабтая. Инициатором установления этой доски и монумента был житель Кутаиси , врач и известный общественный деятель Мераб Квицаридзе.Фото 1- Сыновья, дочь Ш. Элашвили и члены их семей в Тбилиси,2026Фото 2- Монумент Ш.Элашвили в Кутаиси





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