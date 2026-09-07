Каладзе: Обвинения, связанные с Давид-Гареджи, являются спекуляциями

07.09.2026 14:08





Мэр столицы Каха Каладзе считает, что распространяемые в последнее время обвинения в связи с Давид-Гареджи являются спекуляциями, направленными на нанесение вреда власти Грузии.



Как заявил Каладзе сегодня, ему неизвестно, какие группы стоят за всем этим.



«Я думаю, к этому вопросу не следует относиться серьёзно. Несколько дней назад я уже сделал заявление по этому поводу. Всё это несерьёзно. Даже из этих разговоров видно, что они не могут разобраться с метрами и километрами и не понимают, о чём идёт речь.



Это обычные спекуляции, попытка каким-либо образом навредить властям, очернить их, однако в обществе ничего не скрыто — всё ясно и очевидно. Это обычные спекуляции и попытки облить грязью власти, безосновательные и не подкреплённые никакими аргументами.



Я не знаю, какие конкретно группы стоят за этим и какие у них интересы. Одно очевидно: предпринимается попытка нанести ущерб властям посредством подобных обвинений, безосновательных спекуляций и заявлений», — отметил Каладзе.







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