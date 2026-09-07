Кобахидзе: Со стороны Бидзины Иванишвили было очень чёткое указание, касавшееся коррупции

07.09.2026 14:10





«Нам с командой понадобился год и пять месяцев, чтобы по указанию Бидзины Иванишвили полностью освободить систему от принципиальных проблем», — заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.



Как отметил Кобахидзе, на съезде партии Бидзина Иванишвили сделал одно из важнейших указаний, которое касалось коррупции.



«После того как я занял должность премьер-министра, со стороны господина Бидзины Иванишвили было очень чёткое указание, касавшееся коррупции. Мне вместе с командой, под руководством Бидзины Иванишвили, понадобился год и пять месяцев, чтобы устранить проблемы, связанные с системой управления.



Нам с командой, в том числе лично мне, понадобился год и пять месяцев, чтобы устранить накопившиеся проблемы. Больше комментариев по этому поводу я делать не буду. Каждый должен заниматься собственными проблемами. Мы увидели конкретные проблемы, и мне понадобился год и пять месяцев, чтобы устранить принципиальные проблемы, существовавшие в системе управления.



Это сделала команда, и по этому поводу было указание Бидзины Иванишвили — прямое указание на съезде партии. Мы восприняли это как главное направление и довели эту работу до конца. За год и пять месяцев нам удалось полностью очистить систему от накопившихся проблем.



Из парламента у тебя есть один ресурс, а когда ты непосредственно управляешь системой, у тебя другой ресурс. Даже в условиях, когда я занимал должность главы правительства, нам с командой понадобился год и пять месяцев, чтобы по указанию господина Бидзины Иванишвили полностью освободить систему от принципиальных проблем.



Подчёркиваю, кто был автором главного указания. На съезде партии выступил господин Бидзина Иванишвили и сделал одно из важнейших указаний, которое касалось коррупции. Через месяц после этого я занял должность премьер-министра, и под руководством Бидзины Иванишвили команда смогла принципиально освободить систему от накопившихся проблем.



Причём мне понадобился год и пять месяцев не просто из парламента, а даже с позиции главы правительства, чтобы полностью освободить систему от принципиальных проблем», — заявил Ираклий Кобахидзе.







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