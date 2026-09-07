Партия Гахария: Вольно или невольно «Национальное движение» делает дело «Мечты»

07.09.2026 14:49





««Грузинская мечта» использует «Национальное движение» в собственных пропагандистских целях. Сегодня власть стоит на «Национальном движении». Для нас «Национальное движение» в оппозиции так же коррумпировано, как и «Мечта», — заявил член партии «За Грузию» Георгий Шарашидзе.



По его словам, представители партии коррумпированы, а свои внутренние противостояния выносят на публику, что ещё раз подтверждает сложившуюся ситуацию.



«С одной стороны, в «Мечте» идёт процесс люстрации, где мы видим, как действующие и бывшие члены партии доносят друг на друга, и аналогичный процесс происходит в «Национальном движении».



Обе силы ничем друг от друга не отличаются: и одна, и другая коррумпированы. «Мечта» использует в своих интересах процессы, происходящие внутри «Национального движения» и выносимые на публику. Волей или неволей «Национальное движение» делает дело «Мечты». Это не имеет ничего общего с реальным оппозиционным движением», — заявил Шарашидзе.







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