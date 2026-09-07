«Сильная Грузия-Лело» провела рабочую встречу с эмигрантами, проживающими в странах Европы

07.09.2026 14:54





Генеральный секретарь «Сильной Грузии — Лело» Ираклий Купрадзе и первый заместитель Георгий Сиоридзе встретились с эмигрантами, проживающими в странах Европы.



По информации «Сильной Грузии — Лело», на встрече эмигрантам представили информацию об иске, поданном в Конституционный суд с целью вернуть им право голоса на выборах, а также о деталях запланированной кампании.



Онлайн-встреча прошла в формате вопросов и ответов.



«Лидеры коалиции рассказали эмигрантам о правовых механизмах, с помощью которых они пытаются защитить право эмигрантов на участие в выборах. Лидеры «Сильной Грузии — Лело» ознакомили участников встречи со всеми правовыми и политическими рычагами для защиты их избирательного права.



Эмигранты выразили готовность участвовать в процессе, в частности, посредством подачи индивидуальных исков в Конституционный суд, которые будут объединены с конституционным иском «Сильной Грузии — Лело».



В рамках кампании будут созданы рабочие группы, состоящие из эмигрантов из разных стран. Они будут проводить еженедельные встречи и совместно с соответствующими службами «Сильной Грузии — Лело» согласовывать план действий.



Защита избирательного права эмигрантов является одним из главных приоритетов «Сильной Грузии — Лело»», — говорится в информации «Сильной Грузии — Лело».







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