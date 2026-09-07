Самхарадзе: Мы не можем менять цвет глаз, цвет волос и форму носа в зависимости от того, что нравится Кайе Каллас

07.09.2026 16:35





Мы не можем менять цвет глаз, цвет волос и форму носа в зависимости от того, понравится ли Кае Каллас или любому другому политику - при прагматичном подходе Евросоюз должен вести разговор именно с властью, избранной грузинским обществом, - заявил журналистам председатель комитета по внешним отношениям парламента Грузии Николоз Самхарадзе.



По его словам, «Кая Каллас неоднократно заявляла, что им не нравится власть Грузии, и поэтому они с ней не разговаривают».



«Исходя из этого, я больше ничего не могу добавить, однако мы не можем менять цвет глаз, цвет волос и форму носа в зависимости от того, понравится ли Кае Каллас или любому другому политику. Это власть, избранная грузинским обществом. Соответственно, думаю, что при прагматичном подходе Евросоюз должен разговаривать именно с властью, избранной грузинским обществом», - заявил Самхарадзе.



Для справки, еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила, что «активизируются дискуссии о том, как наилучшим образом подготовить союз к приёму новых членов», однако в своем списке не упомянула Грузию.



«Приближается осень расширения - дискуссии о том, как подготовиться к приёму новых членов, становятся интенсивными», - заявила Марта Кос.





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