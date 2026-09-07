Кобахидзе о своей отставке: этот вопрос задают мне каждые три месяца

07.09.2026 16:36





ателем правящей партии «Грузинская мечта» Бидзиной Иванишвили:



«Не хочу углубляться в детали, скажу лишь одно: после того как я занял пост премьер-министра, вы знаете, что было очень четкое указание от Бидзины Иванишвили касательно коррупции. Мне вместе с командой и, повторюсь, под руководством господина Бидзины Иванишвили потребовался год и пять месяцев, чтобы устранить те проблемы, которые были связаны с системой управления. Год и пять месяцев потребовалось лично мне и всей команде для искоренения накопившихся проблем.



Больше комментариев по этому поводу я давать не буду. Каждый должен заниматься своими проблемами, мы же увидели конкретные проблемы. Мне потребовался год и пять месяцев, чтобы устранить принципиальные проблемы в системе управления, команда сделала это, и на этот счет было указание Бидзины Иванишвили. Разумеется, мы приняли это как генеральную линию и провели ее до конца. За год и пять месяцев нам полностью удалось очистить систему от тех проблем, которые копились», — заявил Кобахидзе.



На вопрос журналистов о том, почему в бытность премьер-министром Ираклия Гарибашвили сам Кобахидзе, находясь в контролирующем органе — парламенте, не контролировал правительство на предмет коррупционных правонарушений, премьер ответил, что тогда у него были другие ресурсы.



«Конечно, в парламенте у тебя одни ресурсы, а когда непосредственно руководишь системой — совсем другие. Даже когда я уже занимал пост главы правительства, мне и команде потребовался год и пять месяцев, чтобы по указанию Бидзины Иванишвили полностью освободить систему от принципиальных проблем», — заявил Кобахидзе.



Премьер также добавил, что через три месяца ожидает, что ему снова зададут вопрос, не планирует ли он подать в отставку. Что касается слухов о том, что пост премьер-министра могут предложить Зурабу Патаридзе, Кобахидзе назвал их обычным «чортаоба» (ჩორტაობა, интриганство, провокацией, чертовщина) и добавил, что автор вопроса пытается «мутить воду».



На реплику журналиста о некорректности использования таких русских терминов, премьер-министр заявил, что это не терминг, а сленг.



Источник: SOVA

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