Шалва Кереселидзе: «Гахария — За Грузию» признает легитимность парламента

17.09.2026 14:02





Председатель фракции «За Грузию» Шалва Кереселидзе заявляет, что парламент одиннадцатого созыва является легитимным.



По словам Шалвы Кереселидзе, «Грузинская мечта» хочет запретить партию «Гахария — За Грузию», поскольку ей не нравится справедливая критика и она не хочет, чтобы члены его партии разговаривали с народом.



«Мы вошли в парламент для того, чтобы разговаривать с обществом, с нашими избирателями и говорить правду о том, что происходит в стране. Именно в зале заседаний мы должны были озвучивать их голос и проблемы — и мы так и поступаем. К сожалению, это не нравится правящей команде. Ей не нравится отличное от её позиции мнение, правда и справедливая критика. Она делает всё, чтобы помешать нам в этих процессах.



У нас с правящей командой серьёзное противостояние по вопросу оккупированной территории. Предвыборное обещание оккупационного режима заключается в том, чтобы вернуть село Чорчана под контроль оккупационного режима и объединить Северную и Южную Осетию. Это означает, что процесс аннексии ещё больше ускорится. По поводу всего этого власти молчат, а их ответ — преступное извинение. Мы этого не приемлем и не потерпим. Наша деятельность не устраивает «Грузинскую мечту»», — отмечает Шалва Кереселидзе.



На вопрос, «является ли парламент одиннадцатого созыва легитимным?», Кереселидзе отвечает: «А какое это имеет значение?».



По словам депутата, его партия приняла решение и вошла в парламент.



«Легитимен он или нет — это не имеет принципиального значения. Сегодня власть находится у «Грузинской мечты»», — заявил Шалва Кереселидзе.



На уточняющий вопрос, «имеет ли для него значение, является ли депутат легитимным?», Кереселидзе отвечает, что сам он является легитимным депутатом, поскольку получил мандат от народа.



«Народ предоставил мандат и им», — отметил Кереселидзе.



Что касается вопроса, «являются ли депутаты «Грузинской мечты» и парламент легитимными?», Кереселидзе отвечает: «Конечно, да, я же вам сказал — как сказать иначе?».





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