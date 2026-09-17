Кобахидзе встретился с генеральным секретарем Всемирной туристской организации ООН

17.09.2026 18:06





Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе встретился с генеральным секретарем Всемирной туристской организации ООН Шайхой Насер Аль-Нувайс, которая находится в Грузии с официальным визитом. Информацию об этом распространяет администрация правительства.



Сообщается, что на встрече обсуждались перспективы углубления отношений между Грузией и Всемирной туристской организацией ООН. Было подчеркнуто тесное и плодотворное сотрудничество, сложившееся на протяжении лет.



«Премьер-министр выразил надежду, что визит генерального секретаря в Грузию будет способствовать дальнейшему развитию партнерства и успешной реализации совместных приоритетов, поскольку Всемирная туристская организация ООН играет важную роль в поддержке устойчивого развития туризма во всем мире.



Особое внимание было уделено позитивным тенденциям развития туристического сектора в Грузии, растущей динамике международных визитеров и значительной доле туризма в экономике страны.



Как отметила генеральный секретарь Всемирной туристской организации ООН, Грузия достигла значительных успехов в сфере туризма, и это подтверждается цифрами. Шайха Насер Аль-Нувайс подчеркнула роль Грузии с точки зрения связываемости и отметила, что в этом направлении Грузия представляет собой лучший пример для других стран.



Внимание было уделено важности популяризации Грузии на глобальных рынках. Было отмечено, что активное международное партнерство способствуют позиционированию Грузии как привлекательного и безопасного туристического направления на мировом рынке.



На встрече присутствовали заместитель министра экономики и устойчивого развития Грузии Мариам Квривишвили и руководитель администрации правительства Леван Жоржолиани», — говорится в информации, распространенной администрацией правительства.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





