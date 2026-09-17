Председатель ЦИК ознакомил представителей международных организаций и дипломатического корпуса с текущими избирательными вопросами

17.09.2026 18:13





Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Георгий Каландаришвили встретился с представителями международных организаций и аккредитованных в Грузии дипломатических миссий.



По информации пресс-службы ЦИК, очередную встречу открыл Георгий Каландаришвили. Он подробно рассказал о текущих избирательных вопросах, а также о процессе подготовки к промежуточным выборам в сакребуло, назначенным на 3 октября. Председатель ЦИК предоставил участникам информацию о зарегистрированных избирательных субъектах, наблюдательных организациях и средствах массовой информации, а также о сроках регистрации. Он затронул тему порядка комплектования избирательных комиссий и отметил, что на данном этапе активно проходит переподготовка членов окружных и участковых избирательных комиссий.



«Председатель ЦИК на сегодняшней встрече рассказал и о текущей деятельности избирательной администрации, в том числе о встречах с молодежью и образовательных активностях в регионах. По его словам, во встречах, прошедших в рамках проектов, реализованных в сотрудничестве с различными ведомствами, в общей сложности приняли участие более 5000 молодых людей.



Георгий Каландаришвили акцентировал внимание на влиянии дезинформации на общество и избирательный процесс. Он ознакомил участников встречи со стратегией избирательной администрации по борьбе с дезинформацией и рассказал о новом веб-сайте ЦИК — disinfo.cec.gov.ge, который был создан с учетом международного опыта.



Председатель ЦИК представил участникам встречи журнал избирательной администрации «Выборы 360 градусов» и отметил, что издание предлагает читателю объективный, беспристрастный и профессионально подготовленный контент на грузинском и английском языках, доступный как в печатном, так и в цифровом формате. Журнал уже переведен на языки этнических меньшинств и будет издан в ближайшем будущем.



Встреча с представителями международных организаций и аккредитованных в Грузии дипломатических миссий состоялась сегодня в ЦИК. На встрече также присутствовали заместитель председателя ЦИК Георгий Шарабидзе, начальник аппарата / юридического департамента ЦИК Георгий Сантуриани, начальник департамента стратегических коммуникаций Кетеван Дангадзе, начальник департамента управления избирательными процессами Эка Цабашвили и начальник отдела международных отношений и протокола Тамар Капанадзе», — говорится в информации, распространенной пресс-службой ЦИК.







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