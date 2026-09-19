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«Единое национальное движение» обращается к своим сторонникам и членам партии с просьбой о пожертвованиях
19.09.2026 12:43
«Единое национальное движение» обращается к своим сторонникам и членам партии с просьбой сделать пожертвования.
В распространённом партией заявлении говорится, что для финансирования различных кампаний и покрытия текущих операционных расходов необходимо мобилизовать финансовые ресурсы.
«Дорогие сторонники и члены партии, для проведения антиккупационных и антикоррупционных кампаний «Единого национального движения», а также покрытия текущих операционных расходов партии необходимо мобилизовать соответствующие финансовые ресурсы и заручиться поддержкой.
С этой целью мы начинаем принимать пожертвования. Желающие могут внести свой вклад в поддержку деятельности партии. Подробная инструкция: в соответствии с законодательством Грузии, сделать пожертвование может только гражданин Грузии. Пожертвование должно осуществляться только с грузинского банковского счёта на указанный ниже счёт партии», — говорится в заявлении партии.
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