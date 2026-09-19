Число получателей социальной помощи сократилось почти на 140 тысяч человек

19.09.2026 20:21





К августу число получателей социальной помощи сократилось почти до 570 тысяч. По данным Социального агентства, за июль их стало меньше на 6 546 человек, а по сравнению с январем снижение составляет почти 140 тысяч человек.



При этом заметная часть получателей связана с государственной программой трудоустройства. В ней числятся 153 258 человек. С 2026 года программа уже не продолжается, однако те, у кого еще не закончился предусмотренный четырехлетний период участия, пока остаются в системе.



Одновременно государство пересматривает данные семей, имеющих статус социально незащищенных. Проверки идут несколько месяцев, и количество семей, которым после этого прекращают выплаты, довольно велико. По данным, которые привел премьер-министр Ираклий Кобахидзе, за пять месяцев были проверены более 40 тысяч семей, а выплаты прекратили 22 707 из них. По его словам, это позволило сэкономить около 55 млн лари.



До конца года планируется проверить еще примерно 65 тысяч семей. Если нынешнее соотношение сохранится, экономия, как ожидается, может составить около 75 млн лари.



Причем на этом проверки не закончатся. Сейчас для отбора семей используются определенные критерии, но власти уже заявляют, что в дальнейшем планируют пересмотреть данные всех семей, получающих социальную помощь.



Поэтому снижение числа получателей связано не только с изменением их жизненных обстоятельств. Существенную роль играет и то, что государство заново проверяет, соответствует ли семья установленным критериям для получения выплаты.



В итоге одновременно меняются две цифры: количество получателей уменьшается, а расходы бюджета на социальную помощь сокращаются. Насколько большой будет разница после проверки всей базы, станет понятнее уже по итогам следующих этапов.





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