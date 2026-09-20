Премьер-министр Грузии примет участие в работе 81-й сессии ООН

20.09.2026 13:54





Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе примет участие в 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом сообщает администрация правительства Грузии.



По информации ведомства, глава правительства Грузии выступит на общих дебатах Генеральной Ассамблеи 24 сентября.



«В рамках визита в Нью-Йорк премьер-министр также примет участие в саммите «Многостороннее партнёрство» и организованной Финляндией дискуссии высокого уровня в формате панели, посвящённой теме мира. Также запланированы двусторонние встречи Ираклия Кобахидзе с лидерами различных государств и Генеральным секретарём ООН Антониу Гутерришем. Премьер-министр Грузии отправился в Нью-Йорк вместе с делегацией, в состав которой входят вице-премьер, министр иностранных дел Мака Бочоришвили и глава администрации правительства Леван Жоржолиани», — говорится в информации.





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